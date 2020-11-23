https://ria.ru/20201123/primore-1585834539.html
В Приморье находящиеся без тепла многодетные семье поселят в обсерваторы
В Приморье находящиеся без тепла многодетные семье поселят в обсерваторы
Многодетные семьи и людей в сложной жизненной ситуации в Приморье, которые несколько суток находятся без тепла и света, будут заселять в обсерваторы и... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T03:31
2020-11-23T03:31
2020-11-23T03:31
россия
алексей чекунков
олег кожемяко
владивосток
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585549382_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_3936a6be6f730113151d65d61b7550da.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – РИА Новости. Многодетные семьи и людей в сложной жизненной ситуации в Приморье, которые несколько суток находятся без тепла и света, будут заселять в обсерваторы и гостиницы, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.В Приморье, где на прошлой неделе прошёл снежный циклона, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. Сейчас осадки везде прекратились. Электроснабжение Владивостока восстановили в некоторых районах.
https://ria.ru/20201123/pomosch-1585834271.html
россия
владивосток
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585549382_88:0:2819:2048_1400x0_80_0_0_6ca8d083c83860b68ade2bc6c8c9c354.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей чекунков, олег кожемяко, владивосток, приморский край, происшествия