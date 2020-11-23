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В Приморье находящиеся без тепла многодетные семье поселят в обсерваторы
В Приморье находящиеся без тепла многодетные семье поселят в обсерваторы
Многодетные семьи и людей в сложной жизненной ситуации в Приморье, которые несколько суток находятся без тепла и света, будут заселять в обсерваторы и... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T03:31
2020-11-23T03:31
россия
алексей чекунков
олег кожемяко
владивосток
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – РИА Новости. Многодетные семьи и людей в сложной жизненной ситуации в Приморье, которые несколько суток находятся без тепла и света, будут заселять в обсерваторы и гостиницы, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.В Приморье, где на прошлой неделе прошёл снежный циклона, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. Сейчас осадки везде прекратились. Электроснабжение Владивостока восстановили в некоторых районах.
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россия, алексей чекунков, олег кожемяко, владивосток, приморский край, происшествия

В Приморье находящиеся без тепла многодетные семье поселят в обсерваторы

03:31 23.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанкПоследствия снежного циклона во Владивостоке
Последствия снежного циклона во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – РИА Новости. Многодетные семьи и людей в сложной жизненной ситуации в Приморье, которые несколько суток находятся без тепла и света, будут заселять в обсерваторы и гостиницы, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

"С учётом тех решений, которые энергетики нам сказали, мы по находящимся в трудной ситуации, многодетным семьям будем принимать решение по расселению в обсерваторы, гостиницы. Это мера вынужденная, но она нужна. Потому что время нахождения без воды и тепла превысило трое суток, для людей это уже становится критичным", - сказал Кожемяко на встрече с главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым.

В Приморье, где на прошлой неделе прошёл снежный циклона, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. Сейчас осадки везде прекратились. Электроснабжение Владивостока восстановили в некоторых районах.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
03:27
Губернатор Приморья сообщил, какая помощь в первую очередь нужна региону
 
РоссияАлексей ЧекунковОлег КожемякоВладивостокПриморский крайПроисшествия
 
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