https://ria.ru/20201123/primore-1585834539.html

В Приморье находящиеся без тепла многодетные семье поселят в обсерваторы

В Приморье находящиеся без тепла многодетные семье поселят в обсерваторы

Многодетные семьи и людей в сложной жизненной ситуации в Приморье, которые несколько суток находятся без тепла и света, будут заселять в обсерваторы и... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T03:31

2020-11-23T03:31

2020-11-23T03:31

россия

алексей чекунков

олег кожемяко

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – РИА Новости. Многодетные семьи и людей в сложной жизненной ситуации в Приморье, которые несколько суток находятся без тепла и света, будут заселять в обсерваторы и гостиницы, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.В Приморье, где на прошлой неделе прошёл снежный циклона, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. Сейчас осадки везде прекратились. Электроснабжение Владивостока восстановили в некоторых районах.

https://ria.ru/20201123/pomosch-1585834271.html

россия

владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей чекунков, олег кожемяко, владивосток, приморский край, происшествия