https://ria.ru/20201123/primore-1585833544.html

Глава Приморья заявил о необходимости увеличить резерв энергомощностей

Глава Приморья заявил о необходимости увеличить резерв энергомощностей

Губернатор Приморья Олег Кожемяко после снежного циклона заявил, что в регионе нужно создать тройной резерв энергомощностей, двойной не справился. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T03:00

2020-11-23T03:00

2020-11-23T03:00

алексей чекунков

олег кожемяко

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко после снежного циклона заявил, что в регионе нужно создать тройной резерв энергомощностей, двойной не справился.По его словам, нужно установить дизельные генераторы на все объекты энергообеспечения."Таких условий я не помню. Бывают снегопады, ураганы. Но это коллапс, ... энергетики работают круглосуточно, но масштабы ЧС довольно значительны", - отметил Кожемяко.По его словам, силы и средства, задействованные в регионе, значительны, но их не хватает, чтобы убрать дороги, поваленные деревья и так далее."Думаю, что замминистры, представители министерств, которые прибыли, отработают каждый по своему направлению. Мы с вами составим план, поставки оборудования, дизель генераторов... Надеюсь, что сегодняшней поставкой дизельгенераторов процентов на 60-70% оставшихся без тепла этими шагами закроем", - сказал губернаторОн отметил, что всего требовалось порядка 60 дизельных генераторов, часть в регионе нашли, 34 отправлены, еще 16-18 нужно высылать, чтобы дать возможность запустить теплоснабжение

https://ria.ru/20201123/resursy-1585832471.html

владивосток

приморский край

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алексей чекунков, олег кожемяко, владивосток, приморский край, происшествия