https://ria.ru/20201123/primore-1585833544.html
Глава Приморья заявил о необходимости увеличить резерв энергомощностей
Глава Приморья заявил о необходимости увеличить резерв энергомощностей
Губернатор Приморья Олег Кожемяко после снежного циклона заявил, что в регионе нужно создать тройной резерв энергомощностей, двойной не справился. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T03:00
2020-11-23T03:00
2020-11-23T03:00
алексей чекунков
олег кожемяко
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приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко после снежного циклона заявил, что в регионе нужно создать тройной резерв энергомощностей, двойной не справился.По его словам, нужно установить дизельные генераторы на все объекты энергообеспечения."Таких условий я не помню. Бывают снегопады, ураганы. Но это коллапс, ... энергетики работают круглосуточно, но масштабы ЧС довольно значительны", - отметил Кожемяко.По его словам, силы и средства, задействованные в регионе, значительны, но их не хватает, чтобы убрать дороги, поваленные деревья и так далее."Думаю, что замминистры, представители министерств, которые прибыли, отработают каждый по своему направлению. Мы с вами составим план, поставки оборудования, дизель генераторов... Надеюсь, что сегодняшней поставкой дизельгенераторов процентов на 60-70% оставшихся без тепла этими шагами закроем", - сказал губернаторОн отметил, что всего требовалось порядка 60 дизельных генераторов, часть в регионе нашли, 34 отправлены, еще 16-18 нужно высылать, чтобы дать возможность запустить теплоснабжение
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алексей чекунков, олег кожемяко, владивосток, приморский край, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – РИА Новости.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко
после снежного циклона заявил, что в регионе нужно создать тройной резерв энергомощностей, двойной не справился.
"Необходимо создать тройной резерв по мощности по запитке соцучреждений, центральных тепловых пунктов, котельных. Двойной был создан, но ситуация показала, что отключается полностью система энергоснабжения", - сказал Кожемяко на встрече с главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым.
По его словам, нужно установить дизельные генераторы на все объекты энергообеспечения.
"Таких условий я не помню. Бывают снегопады, ураганы. Но это коллапс, ... энергетики работают круглосуточно, но масштабы ЧС довольно значительны", - отметил Кожемяко.
По его словам, силы и средства, задействованные в регионе, значительны, но их не хватает, чтобы убрать дороги, поваленные деревья и так далее.
"Думаю, что замминистры, представители министерств, которые прибыли, отработают каждый по своему направлению. Мы с вами составим план, поставки оборудования, дизель генераторов... Надеюсь, что сегодняшней поставкой дизельгенераторов процентов на 60-70% оставшихся без тепла этими шагами закроем", - сказал губернатор
Он отметил, что всего требовалось порядка 60 дизельных генераторов, часть в регионе нашли, 34 отправлены, еще 16-18 нужно высылать, чтобы дать возможность запустить теплоснабжение