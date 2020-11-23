https://ria.ru/20201123/pravitelstvo-1585986191.html

Байден представил претендентов на ключевые посты в администрации

Байден представил претендентов на ключевые посты в администрации

Представитель штаба кандидата в президенты США Джо Байдена Эндрю Бейтс рассказал, кого политик собирается назначить на ключевые посты в администрации в случае... РИА Новости, 23.11.2020

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тони блинкен

выборы президента сша — 2020

джон керри

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ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости. Представитель штаба кандидата в президенты США Джо Байдена Эндрю Бейтс рассказал, кого политик собирается назначить на ключевые посты в администрации в случае своей победы.Так, Тони Блинкен может занять пост госсекретаря, Джейк Салливан — стать советником президента по нацбезопасности, Алехандро Майоркас рассматривается на пост главы Министерства внутренней безопасности, посол Линда Томас-Гринфилд может стать постпредом США при ООН, экс-госсекретарь Джон Керри — спецпосланником по климату.Байден, по предварительным данным, набрал достаточное количество выборщиков, чтобы стать президентом США. Действующий американский лидер Дональд Трамп оспаривает это в судах.

сша

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тони блинкен, джон керри, джо байден, сша, в мире