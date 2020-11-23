Байден представил претендентов на ключевые посты в администрации
20:20 23.11.2020 (обновлено: 22:34 23.11.2020)
ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости. Представитель штаба кандидата в президенты США Джо Байдена Эндрю Бейтс рассказал, кого политик собирается назначить на ключевые посты в администрации в случае своей победы.
Так, Тони Блинкен может занять пост госсекретаря, Джейк Салливан — стать советником президента по нацбезопасности, Алехандро Майоркас рассматривается на пост главы Министерства внутренней безопасности, посол Линда Томас-Гринфилд может стать постпредом США при ООН, экс-госсекретарь Джон Керри — спецпосланником по климату.
Under the Biden-Harris administration, American national security and foreign policy will be led by experienced professionals ready to restore principled leadership on the world stage and dignified leadership at home. Read more: https://t.co/ojrTxrzafV— Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) November 23, 2020
"Джо Байден выбрал опытных, проверенных кризисами лидеров в свою команду по национальной безопасности и внешней политике", — написал Бейтс в Twitter.
Байден, по предварительным данным, набрал достаточное количество выборщиков, чтобы стать президентом США. Действующий американский лидер Дональд Трамп оспаривает это в судах.