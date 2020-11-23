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Депутат оценил новшества в сдаче экзаменов на права
Депутат оценил новшества в сдаче экзаменов на права
Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов, комментируя новшества в сдаче экзаменов на права, заявил, что... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:25
2020-11-23T16:25
михаил черников
александр старовойтов
общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов, комментируя новшества в сдаче экзаменов на права, заявил, что видит на улицах, как водители, особенно женщины, плохо паркуются, этому навыку нужно уделить повышенное внимание.Ранее глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал РИА Новости, что инспекторы, принимая экзамены на права по новым правилам с сокращенной площадкой, будут делать упор на том, какие у кандидатов навыки вождения в реальной обстановке, включая умение парковаться."Видя, как многие паркуются, особенно, конечно, при всем моем уважении, это относится к женщинам, удивляешься, как они вообще получили права. Я не говорю, что женщины хуже водители и прочее, но, может быть, иногда они получали права, потому что могли как-то воздействовать на приемную комиссию своим очарованием", - добавил Старовойтов.Поэтому, продолжил собеседник, при подготовке к экзаменам нужно особое внимание уделить отработке парковки, а если это необходимо, проводить дополнительные занятия. "Чем больше ты занимаешься практикой, тем больше у тебя улучшается навык", - пояснил он.
https://ria.ru/20201123/prava-1585854293.html
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михаил черников, александр старовойтов, общество

Депутат оценил новшества в сдаче экзаменов на права

16:25 23.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСнег на ветвях деревьев и дорожном знаке на Ленинском проспекте в Москве
Снег на ветвях деревьев и дорожном знаке на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов, комментируя новшества в сдаче экзаменов на права, заявил, что видит на улицах, как водители, особенно женщины, плохо паркуются, этому навыку нужно уделить повышенное внимание.
Ранее глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал РИА Новости, что инспекторы, принимая экзамены на права по новым правилам с сокращенной площадкой, будут делать упор на том, какие у кандидатов навыки вождения в реальной обстановке, включая умение парковаться.
Знак Учебный автомобиль на крыше автомобиля - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
Вчера, 10:12
Эксперт прокомментировал изменения в экзамене на водительские права
"Я периодически сам, как автолюбитель, наблюдаю тех, кто едет за рулем, оцениваю, может быть, со своей колокольни... Чаще всего обращаю внимание на то, как люди паркуются. По технике парковки ты можешь дать оценку навыкам вождения", - сказал РИА Новости депутат.
"Видя, как многие паркуются, особенно, конечно, при всем моем уважении, это относится к женщинам, удивляешься, как они вообще получили права. Я не говорю, что женщины хуже водители и прочее, но, может быть, иногда они получали права, потому что могли как-то воздействовать на приемную комиссию своим очарованием", - добавил Старовойтов.
Поэтому, продолжил собеседник, при подготовке к экзаменам нужно особое внимание уделить отработке парковки, а если это необходимо, проводить дополнительные занятия. "Чем больше ты занимаешься практикой, тем больше у тебя улучшается навык", - пояснил он.
 
Михаил ЧерниковАлександр СтаровойтовОбщество
 
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