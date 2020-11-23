https://ria.ru/20201123/prava-1585854293.html

Эксперт прокомментировал изменения в экзамене на водительские права

Эксперт прокомментировал изменения в экзамене на водительские права

Практическая часть экзамена на водительские права должна стать многоступенчатой, чтобы проверить навыки кандидатов в разное время суток, заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T10:12

2020-11-23T10:12

2020-11-23T10:12

юрий жданов

михаил черников

германия

общество

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Практическая часть экзамена на водительские права должна стать многоступенчатой, чтобы проверить навыки кандидатов в разное время суток, заявил РИА Новости президент Всероссийской полицейской ассоциации Юрий Жданов.Ранее глава ГИБДД России Михаил Черников объяснил РИА Новости, на чем инспекторы будут делать упор, принимая экзамены на права по новым правилам с сокращенной площадкой. По его словам, особое внимание будут уделять навыкам вождения в реальной обстановке — на автострадах, развязках, перекрестках."Руководитель ГИБДД России Черников абсолютно прав. На мой взгляд, грамотность водителя, его умения реагировать на те или иные события в реальных дорожных условиях – именно (это) позволяет инспектору дать оценку тем теоретическим знаниям, которые он получил (в автошколе – ред.)", - сказал Жданов.По его совам, подобная практика давно используется в Германии, где кандидат в водители должен "наездить несколько часов" с инспектором в разное время суток."Мне кажется, в России тоже должны проверять водительские навыки кандидатов в разное время суток. Необходимо убедиться, что ученик может спокойно ездить, когда затруднена видимость, когда внезапно меняются дорожные условия", - добавил Жданов.МВД России сообщило о новой редакции административного регламента по проведению экзаменов на получение водительских удостоверений.Документ, как и прежде, предусматривает штрафные баллы, их в количестве от одного до трех начисляют в зависимости от подгруппы ошибки или нарушения. Самые грубые из них, за которые экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок. Например, за не пристегнутый ремень безопасности или использование телефона за рулем. Для получения положительной оценки необходимо продемонстрировать навыки вождения на дороге, набрав при этом, как и ранее, менее пяти штрафных баллов.

https://ria.ru/20201112/prava-1584274651.html

https://ria.ru/20201028/prava-1581870102.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий жданов, михаил черников, германия, общество