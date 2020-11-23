https://ria.ru/20201123/prava-1585838357.html

В ГИБДД рассказали об изменениях в сдаче экзамена на права

В ГИБДД рассказали об изменениях в сдаче экзамена на права

Глава ГИБДД России Михаил Черников высказался об особенностях экзамена на водительские права по новым правилам с сокращенной площадкой. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T06:48

2020-11-23T06:48

2020-11-23T06:48

игорь маржаретто

россия

михаил черников

водительские права

авто

гибдд мвд рф

общество

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Глава ГИБДД России Михаил Черников высказался об особенностях экзамена на водительские права по новым правилам с сокращенной площадкой.По словам руководителя ведомства, инспекторы будут уделять особое внимание навыкам вождения в реальной обстановке. Речь идет о дорожных ситуациях на автострадах, развязках, перекрестках.Глава Госавтоинспекции считает, что это позволит в полной степени оценить навыки водителя. Кроме того, расширенная линейка упражнений даст "возможность сотруднику ГИБДД понять, насколько водитель будет безопасен"."У нас достаточно много молодых водителей погибает на улицах. Более 700 погибает в год при полученном низком знании и умении", — посетовал собеседник РИА Новости.Новый регламентНовые правила вступят в силу с апреля 2021 года. Ошибки и нарушения будут разделены на несколько групп: по одному, два и три балла. Для сдачи экзамена необходимо набрать не больше пяти баллов. Экзамен заканчивается сразу после некоторых нарушений, например, из-за непристегнутого ремня безопасности или использования телефона за рулем.Основанием для аннулирования результатов экзамена теперь станет решение комиссии, в которую будут входить как минимум три должностных лица."Экзамен будет сложнее"Автоэксперт Игорь Маржаретто заявил в беседе с телеканалом "Звезда", что новые правила сдачи экзамена на права усложнят испытание."Сдать такой экзамен будет сложнее, потому что там объединена площадка и город. Психологически курсантам будет сложнее, и ошибиться проще", — считает Маржаретто.Специалист также обратил внимание на сокращение инспекторов ГИБДД. По его словам, из-за этого многие подолгу ждут своей очереди, чтобы пройти испытание.

https://ria.ru/20201120/voditeli-1585445810.html

https://ria.ru/20201013/shtraf-1579546614.html

https://ria.ru/20200821/oformlenie-1576116887.html

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игорь маржаретто, россия, михаил черников, водительские права, авто, гибдд мвд рф, общество