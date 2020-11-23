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СМИ узнали, кого Байден назначит постпредом США в ООН
СМИ узнали, кого Байден назначит постпредом США в ООН
Джо Байден, который, по данным СМИ, избран президентом США, хочет выдвинуть на должность постоянного представителя страны в ООН Линду Томас-Гринфилд, сообщил... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T08:03
2020-11-23T08:03
2020-11-23T09:13
выборы президента сша — 2020
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Джо Байден, который, по данным СМИ, избран президентом США, хочет выдвинуть на должность постоянного представителя страны в ООН Линду Томас-Гринфилд, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источник.Томас-Гринфилд - американский дипломат, была помощником госсекретаря США по делам Африки во время президентства Барака Обамы.Демократы, близкие к Байдену, полагают, согласно данным издания Axios, что Томас-Гринфилд, будучи темнокожей женщиной и уважаемым дипломатом, сможет помочь "восстановить моральный дух".Ранее газета New York Times и агентство Блумберг сообщили о том, что Тони Блинкен, скорее всего, должен стать госсекретарем США.Помощник Байдена Рон Клайн, который должен стать руководителем аппарата Белого дома, заявил ранее, что назначение первых членов кабинета будет сделано во вторник.
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