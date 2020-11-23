https://ria.ru/20201123/postpred-1585841728.html

СМИ узнали, кого Байден назначит постпредом США в ООН

СМИ узнали, кого Байден назначит постпредом США в ООН

Джо Байден, который, по данным СМИ, избран президентом США, хочет выдвинуть на должность постоянного представителя страны в ООН Линду Томас-Гринфилд, сообщил... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T08:03

2020-11-23T08:03

2020-11-23T09:13

выборы президента сша — 2020

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Джо Байден, который, по данным СМИ, избран президентом США, хочет выдвинуть на должность постоянного представителя страны в ООН Линду Томас-Гринфилд, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источник.Томас-Гринфилд - американский дипломат, была помощником госсекретаря США по делам Африки во время президентства Барака Обамы.Демократы, близкие к Байдену, полагают, согласно данным издания Axios, что Томас-Гринфилд, будучи темнокожей женщиной и уважаемым дипломатом, сможет помочь "восстановить моральный дух".Ранее газета New York Times и агентство Блумберг сообщили о том, что Тони Блинкен, скорее всего, должен стать госсекретарем США.Помощник Байдена Рон Клайн, который должен стать руководителем аппарата Белого дома, заявил ранее, что назначение первых членов кабинета будет сделано во вторник.

https://ria.ru/20201122/inauguratsiya-1585810366.html

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джо байден, оон, сша, в мире