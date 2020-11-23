https://ria.ru/20201123/popova-1585950632.html

Попова назвала регионы с высокой заболеваемостью коронавирусом

Попова назвала регионы с высокой заболеваемостью коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация в регионах с коронавирусом разная по интенсивности эпидемиологического процесса и по мерам... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T17:17

2020-11-23T17:17

2020-11-23T17:17

коронавирус в россии

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация в регионах с коронавирусом разная по интенсивности эпидемиологического процесса и по мерам реагирования, наиболее высокие значения по заболеваемости, в том числе в Республике Карелия, в Республике Алтай, в Ямало-Ненецком Автономном округе и в Санкт-Петербурге."Ситуация в регионах, безусловно, разная и по интенсивности эпидпроцесса, и по мерам реагирования. Наиболее высокие значения суточного показателя заболеваемости на прошедшей неделе отмечены были в Республике Карелия, в Республике Алтай, в Ямало-Ненецком Автономном округе, в Санкт-Петербурге, в Мурманской области, в Республике Коми, в Республике Тыва, Хакасии, Магаданской области, Архангельской области, Республике Бурятия, Псковской и Новгородской областях", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201123/rekomendatsii-1585942026.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество