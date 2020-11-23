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Попова назвала регионы с высокой заболеваемостью коронавирусом
Попова назвала регионы с высокой заболеваемостью коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация в регионах с коронавирусом разная по интенсивности эпидемиологического процесса и по мерам... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T17:17
2020-11-23T17:17
коронавирус в россии
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация в регионах с коронавирусом разная по интенсивности эпидемиологического процесса и по мерам реагирования, наиболее высокие значения по заболеваемости, в том числе в Республике Карелия, в Республике Алтай, в Ямало-Ненецком Автономном округе и в Санкт-Петербурге."Ситуация в регионах, безусловно, разная и по интенсивности эпидпроцесса, и по мерам реагирования. Наиболее высокие значения суточного показателя заболеваемости на прошедшей неделе отмечены были в Республике Карелия, в Республике Алтай, в Ямало-Ненецком Автономном округе, в Санкт-Петербурге, в Мурманской области, в Республике Коми, в Республике Тыва, Хакасии, Магаданской области, Архангельской области, Республике Бурятия, Псковской и Новгородской областях", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова назвала регионы с высокой заболеваемостью коронавирусом

17:17 23.11.2020
 
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация в регионах с коронавирусом разная по интенсивности эпидемиологического процесса и по мерам реагирования, наиболее высокие значения по заболеваемости, в том числе в Республике Карелия, в Республике Алтай, в Ямало-Ненецком Автономном округе и в Санкт-Петербурге.
"Ситуация в регионах, безусловно, разная и по интенсивности эпидпроцесса, и по мерам реагирования. Наиболее высокие значения суточного показателя заболеваемости на прошедшей неделе отмечены были в Республике Карелия, в Республике Алтай, в Ямало-Ненецком Автономном округе, в Санкт-Петербурге, в Мурманской области, в Республике Коми, в Республике Тыва, Хакасии, Магаданской области, Архангельской области, Республике Бурятия, Псковской и Новгородской областях", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
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Коронавирус в РоссииАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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