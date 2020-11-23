https://ria.ru/20201123/pogoda-1585842003.html

Москвичей предупредили о мокром снеге в понедельник

Москвичей предупредили о мокром снеге в понедельник

Москвичей в понедельник ожидает облачная погода, местами пройдет мокрый снег, температура в городе повысится до плюс 2, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T08:07

2020-11-23T08:07

2020-11-23T08:07

александр синенков

погода

москва

общество

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Москвичей в понедельник ожидает облачная погода, местами пройдет мокрый снег, температура в городе повысится до плюс 2, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Синоптик добавил, что в утренние часы существенно ухудшится видимость.Атмосферное давление существенно не изменится и составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20201113/zima-1584402659.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр синенков, погода, москва, общество