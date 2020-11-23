https://ria.ru/20201123/pogoda-1585842003.html
Москвичей предупредили о мокром снеге в понедельник
Москвичей предупредили о мокром снеге в понедельник
Москвичей в понедельник ожидает облачная погода, местами пройдет мокрый снег, температура в городе повысится до плюс 2, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T08:07
2020-11-23T08:07
2020-11-23T08:07
александр синенков
погода
москва
общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Москвичей в понедельник ожидает облачная погода, местами пройдет мокрый снег, температура в городе повысится до плюс 2, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Синоптик добавил, что в утренние часы существенно ухудшится видимость.Атмосферное давление существенно не изменится и составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.
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александр синенков, погода, москва, общество