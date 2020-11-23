https://ria.ru/20201123/po-1585997349.html

Российское ПО появится на гаджетах с 1 января 2021 года

Российское ПО появится на гаджетах с 1 января 2021 года

Правительство утвердило правила предустановки отечественного программного обеспечения на ряд устройств, произведенных после 1 января 2021 года. РИА Новости, 23.11.2020

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2020-11-23T22:12

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Электроника с российским софтом уже в 2021 году. Как это будет работать? Отечественное программное обеспечение на каждом гаджете. Такое правило начнет действовать уже с 1 января 2021 года. Это коснется смартфонов, стационарных компьютеров, ноутбуков, смарт-TV и планшетов. При чем вне зависимости от производителя. Решение принято российским правительством. Как это будет реализовываться на практике? И не возникнут ли какие-то проблемы из-за предустановки российского софта на гаджеты?

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Правительство утвердило правила предустановки отечественного программного обеспечения на ряд устройств, произведенных после 1 января 2021 года.Из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации, следует, что российский софт станет обязательным для установки на продаваемые в стране смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры, ноутбуки и "умные" телевизоры.В перечень программ, обязательных для установки на планшеты и смартфоны, вошли: На компьютеры будет обязательной предустановка браузера, антивируса и российского офисного ПО, а телевизоры с функцией Smart TV оснастят отечественным браузером, аудиовизуальным сервисом, поисковой системой и социальными сетями.Как следует из документа, правом на предустановленное ПО должны владеть Россия, субъект Федерации, российское юрлицо или гражданин страны.В данный момент Минцифры начало прием заявок на отбор программных продуктов для предустановки на электронных устройствах. Прием документов продлится до 1 декабря 2020 года как в электронной форме, так и в департаменте развития отрасли IТ. По итогам рассмотрения предложения по перечню программ направят в правительство до 15 декабря 2020 года.Защита прав потребителейЧлен профильного комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Канаев ранее отмечал, что этот шаг направлен на защиту прав потребителей, будет способствовать развитию российских ИТ-компаний и "поставит их в равную высококонкурентную среду" с зарубежными корпорациями.

https://ria.ru/20200521/1571787921.html

https://ria.ru/20201027/sputniki-1581686253.html

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