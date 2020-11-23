Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201123/po-1585997349.html
Российское ПО появится на гаджетах с 1 января 2021 года
Российское ПО появится на гаджетах с 1 января 2021 года
Правительство утвердило правила предустановки отечественного программного обеспечения на ряд устройств, произведенных после 1 января 2021 года. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T22:12
2020-11-23T22:12
россия
правительство рф
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154029/65/1540296594_0:210:4076:2503_1400x0_80_0_0_ee24376fd2ac2d3d4649c24e5f2dbcbf.jpg
Электроника с российским софтом уже в 2021 году. Как это будет работать?
Отечественное программное обеспечение на каждом гаджете. Такое правило начнет действовать уже с 1 января 2021 года. Это коснется смартфонов, стационарных компьютеров, ноутбуков, смарт-TV и планшетов. При чем вне зависимости от производителя. Решение принято российским правительством. Как это будет реализовываться на практике? И не возникнут ли какие-то проблемы из-за предустановки российского софта на гаджеты?
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Правительство утвердило правила предустановки отечественного программного обеспечения на ряд устройств, произведенных после 1 января 2021 года.Из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации, следует, что российский софт станет обязательным для установки на продаваемые в стране смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры, ноутбуки и "умные" телевизоры.В перечень программ, обязательных для установки на планшеты и смартфоны, вошли: На компьютеры будет обязательной предустановка браузера, антивируса и российского офисного ПО, а телевизоры с функцией Smart TV оснастят отечественным браузером, аудиовизуальным сервисом, поисковой системой и социальными сетями.Как следует из документа, правом на предустановленное ПО должны владеть Россия, субъект Федерации, российское юрлицо или гражданин страны.В данный момент Минцифры начало прием заявок на отбор программных продуктов для предустановки на электронных устройствах. Прием документов продлится до 1 декабря 2020 года как в электронной форме, так и в департаменте развития отрасли IТ. По итогам рассмотрения предложения по перечню программ направят в правительство до 15 декабря 2020 года.Защита прав потребителейЧлен профильного комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Канаев ранее отмечал, что этот шаг направлен на защиту прав потребителей, будет способствовать развитию российских ИТ-компаний и "поставит их в равную высококонкурентную среду" с зарубежными корпорациями.
https://ria.ru/20200521/1571787921.html
https://ria.ru/20201027/sputniki-1581686253.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/154029/65/1540296594_230:0:3846:2712_1400x0_80_0_0_3c4041a7be8d7209f84dbca08c2dded9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, правительство рф, технологии, общество

Российское ПО появится на гаджетах с 1 января 2021 года

22:12 23.11.2020
 
CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
CC0 / StockSnap /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Правительство утвердило правила предустановки отечественного программного обеспечения на ряд устройств, произведенных после 1 января 2021 года.
Из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации, следует, что российский софт станет обязательным для установки на продаваемые в стране смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры, ноутбуки и "умные" телевизоры.
Прямой эфир
Электроника с российским софтом уже в 2021 году. Как это будет работать?
Вчера, 16:07
В перечень программ, обязательных для установки на планшеты и смартфоны, вошли:
  • поисковики;
  • браузеры;
  • соцсети;
  • мессенджеры;
  • новостные агрегаторы;
  • навигаторы;
  • голосовые помощники;
  • программы для доступа в облачные хранилища;
  • приложение "Госуслуги";
  • программа для использования платежной системы "Мир";
  • программы для онлайн-трансляций;
  • аудио- и видеосервисы;
  • антивирусы;
  • программы для доступа к социально значимым интернет-ресурсам.
На компьютеры будет обязательной предустановка браузера, антивируса и российского офисного ПО, а телевизоры с функцией Smart TV оснастят отечественным браузером, аудиовизуальным сервисом, поисковой системой и социальными сетями.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 21.05.2020
21 мая, 15:05
Фальков призвал внедрить российское программное обеспечение в вузах
Как следует из документа, правом на предустановленное ПО должны владеть Россия, субъект Федерации, российское юрлицо или гражданин страны.
В данный момент Минцифры начало прием заявок на отбор программных продуктов для предустановки на электронных устройствах. Прием документов продлится до 1 декабря 2020 года как в электронной форме, так и в департаменте развития отрасли IТ. По итогам рассмотрения предложения по перечню программ направят в правительство до 15 декабря 2020 года.

Защита прав потребителей

Член профильного комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Канаев ранее отмечал, что этот шаг направлен на защиту прав потребителей, будет способствовать развитию российских ИТ-компаний и "поставит их в равную высококонкурентную среду" с зарубежными корпорациями.
Вид Земли с МКС - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 03:05
Россия создает программу управления сотнями спутников на орбите
 
РоссияПравительство РФТехнологииОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:53Умерла пострадавшая при хлопке на судостроительном заводе в Благовещенске
09:52Нарушивший границу американский эсминец ушел в нейтральные воды
09:47РБК: самарских налоговиков заподозрили в создании ОПГ по уходу от НДС
09:47В крови сбитого в Башкирии девятилетнего ребенка нашли алкоголь
09:42Алиев заявил, что Баку планировал военную операцию в Агдаме
09:36Американский эсминец нарушил российскую границу
09:36Власти Башкирии сообщили о ЧП на оборонном заводе в Стерлитамаке
09:32Названо неожиданное негативное последствие отказа от мяса
09:31Индия испытала наземную версию ракеты "Брамос"
09:28В Госдуму внесли законопроект об обеспечении устойчивого Рунета
09:26Рогозин сообщил о бракованной детали в ракете "Союз" на космодроме Куру
09:24В Китае из-за коронавируса отменили несколько сотен авиарейсов
09:22Владелец ТЭЦ-3 в Норильске готов к мировой с Росприроднадзором
09:16"Лукойл" спрогнозировал худший сценарий цен на нефть
09:15Турбизнес Индии просит сообщить об открытии страны для зарубежных гостей
09:13В Бразилии произошли столкновения протестующих и полиции
09:10МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС
09:03В Москве 5601 пациент вылечился от коронавируса за сутки
09:02В Норильске подготовят план восстановления среды в месте разлива топлива
08:59В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
Лента новостейМолния