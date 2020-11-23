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Российское ПО появится на всех продаваемых в стране гаджетах
Российское ПО появится на всех продаваемых в стране гаджетах
Российское программное обеспечение будут устанавливать на все продаваемые в стране смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры и ноутбуки, а также умные... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T14:49
2020-11-23T18:02
россия
технологии
общество
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российское программное обеспечение будут устанавливать на все продаваемые в стране смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры и ноутбуки, а также умные телевизоры, произведенные после 1 января 2021 года.Постановление правительства опубликовали на портале правовой информации.В список программ, которые должны быть предустановлены, вошли поисковики, браузеры, соцсети, мессенджеры, новостные агрегаторы, навигаторы, программы для доступа в облачные хранилища.Кроме того, в перечень включили e-mail-сервисы, голосовые помощники, программы для онлайн-трансляций, аудио- и видеосервисы, программы для использования платежной системы "Мир", госуслуг, антивирусы.Уточняется, что правом на предустановленное ПО должны владеть Россия, субъект Федерации, российское юрлицо или гражданин России.
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россия, технологии, общество

Российское ПО появится на всех продаваемых в стране гаджетах

14:49 23.11.2020 (обновлено: 18:02 23.11.2020)
 
© Фото : Pixabay / Bartek ZakrzewskiЖенщина работает за ноутбуком
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Фото : Pixabay / Bartek Zakrzewski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российское программное обеспечение будут устанавливать на все продаваемые в стране смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры и ноутбуки, а также умные телевизоры, произведенные после 1 января 2021 года.
Постановление правительства опубликовали на портале правовой информации.
В список программ, которые должны быть предустановлены, вошли поисковики, браузеры, соцсети, мессенджеры, новостные агрегаторы, навигаторы, программы для доступа в облачные хранилища.
Кроме того, в перечень включили e-mail-сервисы, голосовые помощники, программы для онлайн-трансляций, аудио- и видеосервисы, программы для использования платежной системы "Мир", госуслуг, антивирусы.
Уточняется, что правом на предустановленное ПО должны владеть Россия, субъект Федерации, российское юрлицо или гражданин России.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 21.05.2020
21 мая, 15:05
Фальков призвал внедрить российское программное обеспечение в вузах
 
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