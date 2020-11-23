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В Петербурге добровольцы помогают врачам бороться с коронавирусом
В Петербурге добровольцы помогают врачам бороться с коронавирусом
Около 1,9 тысячи студентов медицинских колледжей и около 500 старшекурсников медицинских вузов помогают врачам в Санкт-Петербурге, сообщает аппарат... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T17:50
2020-11-23T19:11
коронавирус в россии
здоровье - общество
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Около 1,9 тысячи студентов медицинских колледжей и около 500 старшекурсников медицинских вузов помогают врачам в Санкт-Петербурге, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева."Подавляющее число студентов положительно отреагировали на просьбу помочь. Многие ребята, видя в каких сложных условиях работают их коллеги, берут на себя важные участки работы - помогают в работе с документацией, общаются с гражданами. Из них выйдут настоящие медики", - отметил Эргашев, слова которого приводятся в сообщении.В частности, для работы в поликлиниках привлечены 1468 студентов средних профессиональных учреждений. В рамках прохождения практики выпускники медколледжей оказывают помощь в работе регистратур и принимают звонки в call-центрах. Также по телефону они контролируют состояние находящихся на амбулаторном лечении больных с коронавирусом и информируют о результатах анализов на COVID-19.Отмечается, что студенты медколледжей и старшекурсники медвузов помогают врачам городских инфекционных и перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусом стационаров. В частности, после прохождения дополнительного обучения в больницы трудоустроены 423 студента выпускных курсов медколледжей и 491 студент медицинских вузов. Из них помощь врачам, работающим в "красной зоне", оказывают 187 выпускников средних профессиональных учреждений и 159 старшекурсников вузов.Число добровольческих инициатив помощи медикам в Петербурге будет только расти, считает губернатор города Александр Беглов."Труднее всего сейчас нашим медикам. Они – на передовой. Сражаются с невидимым и особо опасным врагом. Число добровольческих инициатив будет только расти, петербуржцы - отзывчивые люди", - сказал Беглов в эфире "Радио России - Санкт-Петербург".Он отметил, что сейчас добровольцы помогают в госпитале в Ленэкспо, поддерживают пожилых пациентов, которые тяжело переносят пребывание на больничной койке."Хочу отметить инициативу "Подвези врача" - автоволонтеры развозят участковых к пациентам. В трех районах - Красногвардейском, Пушкинском и Московском – 25 добровольцев развозят по вызовам участковых врачей. Они не жалеют своего личного времени и, конечно, заслуживают огромной благодарности. Автомобиль после каждой поездки обрабатывается. И водитель, и врач используют маски и перчатки", - добавил Беглов.Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 2926 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 1449 человек. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 100 864 случая заражения COVID-19. Скончались 4973 человека. Выздоровело 58 488 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, здоровье - общество, санкт-петербург

В Петербурге добровольцы помогают врачам бороться с коронавирусом

17:50 23.11.2020 (обновлено: 19:11 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Денис ГришкинИнститут Склифосовского проведет день открытых дверей для будущих врачей
Институт Склифосовского проведет день открытых дверей для будущих врачей - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Денис Гришкин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Около 1,9 тысячи студентов медицинских колледжей и около 500 старшекурсников медицинских вузов помогают врачам в Санкт-Петербурге, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.
"Подавляющее число студентов положительно отреагировали на просьбу помочь. Многие ребята, видя в каких сложных условиях работают их коллеги, берут на себя важные участки работы - помогают в работе с документацией, общаются с гражданами. Из них выйдут настоящие медики", - отметил Эргашев, слова которого приводятся в сообщении.
В частности, для работы в поликлиниках привлечены 1468 студентов средних профессиональных учреждений. В рамках прохождения практики выпускники медколледжей оказывают помощь в работе регистратур и принимают звонки в call-центрах. Также по телефону они контролируют состояние находящихся на амбулаторном лечении больных с коронавирусом и информируют о результатах анализов на COVID-19.
Отмечается, что студенты медколледжей и старшекурсники медвузов помогают врачам городских инфекционных и перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусом стационаров. В частности, после прохождения дополнительного обучения в больницы трудоустроены 423 студента выпускных курсов медколледжей и 491 студент медицинских вузов. Из них помощь врачам, работающим в "красной зоне", оказывают 187 выпускников средних профессиональных учреждений и 159 старшекурсников вузов.
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Число добровольческих инициатив помощи медикам в Петербурге будет только расти, считает губернатор города Александр Беглов.
"Труднее всего сейчас нашим медикам. Они – на передовой. Сражаются с невидимым и особо опасным врагом. Число добровольческих инициатив будет только расти, петербуржцы - отзывчивые люди", - сказал Беглов в эфире "Радио России - Санкт-Петербург".
Он отметил, что сейчас добровольцы помогают в госпитале в Ленэкспо, поддерживают пожилых пациентов, которые тяжело переносят пребывание на больничной койке.
"Хочу отметить инициативу "Подвези врача" - автоволонтеры развозят участковых к пациентам. В трех районах - Красногвардейском, Пушкинском и Московском – 25 добровольцев развозят по вызовам участковых врачей. Они не жалеют своего личного времени и, конечно, заслуживают огромной благодарности. Автомобиль после каждой поездки обрабатывается. И водитель, и врач используют маски и перчатки", - добавил Беглов.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 2926 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 1449 человек. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 100 864 случая заражения COVID-19. Скончались 4973 человека. Выздоровело 58 488 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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