https://ria.ru/20201123/peterburg-1585854521.html
В Петербурге горит универсам "Невский"
В Петербурге горит универсам "Невский"
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на площади 50 квадратных метров в универсаме на проспекте Большевиков в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T10:13
2020-11-23T10:13
2020-11-23T10:17
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на площади 50 квадратных метров в универсаме на проспекте Большевиков в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС."На проспекте Большевиков, 6 произошел пожар в универсаме "Невский". Горит на втором этаже на площади 50 квадратных метров офисно-складское помещение", - сказано в сообщении.Сведений о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20201123/peterburg-1585850615.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия