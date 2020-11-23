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В Петербурге горит универсам "Невский"
В Петербурге горит универсам "Невский"
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на площади 50 квадратных метров в универсаме на проспекте Большевиков в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T10:13
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на площади 50 квадратных метров в универсаме на проспекте Большевиков в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС."На проспекте Большевиков, 6 произошел пожар в универсаме "Невский". Горит на втором этаже на площади 50 квадратных метров офисно-складское помещение", - сказано в сообщении.Сведений о пострадавших не поступало.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия

В Петербурге горит универсам "Невский"

10:13 23.11.2020 (обновлено: 10:17 23.11.2020)
 
© Фото : ГУ МЧС РФ по г. МоскваПожар в промзоне по адресу: Варшавское шоссе, дом 26, возле станции метро "Нагатинская"
Пожар в промзоне по адресу: Варшавское шоссе, дом 26, возле станции метро Нагатинская - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Фото : ГУ МЧС РФ по г. Москва
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на площади 50 квадратных метров в универсаме на проспекте Большевиков в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
"На проспекте Большевиков, 6 произошел пожар в универсаме "Невский". Горит на втором этаже на площади 50 квадратных метров офисно-складское помещение", - сказано в сообщении.
Сведений о пострадавших не поступало.
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