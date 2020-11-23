https://ria.ru/20201123/peterburg-1585854521.html

В Петербурге горит универсам "Невский"

В Петербурге горит универсам "Невский"

Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на площади 50 квадратных метров в универсаме на проспекте Большевиков в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T10:13

2020-11-23T10:13

2020-11-23T10:17

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на площади 50 квадратных метров в универсаме на проспекте Большевиков в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС."На проспекте Большевиков, 6 произошел пожар в универсаме "Невский". Горит на втором этаже на площади 50 квадратных метров офисно-складское помещение", - сказано в сообщении.Сведений о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20201123/peterburg-1585850615.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия