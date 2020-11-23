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В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 76 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T23:02
2020-11-23T23:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Москве за сутки умерли 76 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.Таким образом, общее число скончавшихся от COVID-19 в городе достигло 8455.Днем ранее сообщалось о 71 умершем.По утренним данным, в городе за сутки зафиксировали 6866 новых случаев заражения коронавирусом.Всего в России впервые с начала распространения заболевания выявили более 25 тысяч новых пациентов — 26 173. За все время зарегистрировали 2 114 502 случая заболевания.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва

В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом

23:02 23.11.2020 (обновлено: 23:29 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в карантинном центре в Коммунарке
Медицинский работник в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Москве за сутки умерли 76 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
Таким образом, общее число скончавшихся от COVID-19 в городе достигло 8455.
Днем ранее сообщалось о 71 умершем.
По утренним данным, в городе за сутки зафиксировали 6866 новых случаев заражения коронавирусом.
Всего в России впервые с начала распространения заболевания выявили более 25 тысяч новых пациентов — 26 173.
За все время зарегистрировали 2 114 502 случая заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМосква
 
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