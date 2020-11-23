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В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 76 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T23:02

2020-11-23T23:02

2020-11-23T23:29

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Москве за сутки умерли 76 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.Таким образом, общее число скончавшихся от COVID-19 в городе достигло 8455.Днем ранее сообщалось о 71 умершем.По утренним данным, в городе за сутки зафиксировали 6866 новых случаев заражения коронавирусом.Всего в России впервые с начала распространения заболевания выявили более 25 тысяч новых пациентов — 26 173. За все время зарегистрировали 2 114 502 случая заболевания.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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