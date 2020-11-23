https://ria.ru/20201123/pandemiya-1585960265.html
Врач спрогнозировал, как пройдет следующая пандемия
Врач спрогнозировал, как пройдет следующая пандемия
Терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в разговоре с "Вечерней Москвой" оценил возможность появления предсказанной основателем Microsoft Биллом... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T17:56
2020-11-23T17:56
2020-11-23T19:13
распространение нового коронавируса
андрей кондрахин
коронавирус в россии
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коронавирусы
здоровье
здоровье - общество
microsoft corporation
билл гейтс
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в разговоре с "Вечерней Москвой" оценил возможность появления предсказанной основателем Microsoft Биллом Гейтсом новой пандемии."Коронавирус одного типа может поменяться на коронавирус другого. <…> Возможен вариант, когда болезнь проинкубируется на территории одной страны. Население станет восприимчивым к лечению, но стоит одному такому больному приехать в другую страну и заразить местных, это превратится в серьезную пандемию", — сказал он.По словам медика, главной ошибкой является игнорирование человечеством ряда инфекций, например аденовирусов и гриппа."Сейчас мы возьмем контроль над ковидом, поможем иммунитету прививками, и это отлично. С одной стороны. А с другой — мы перестаем обращать внимание на другие болезни", — подчеркнул терапевт.Однако основной угрозой врач назвал не вирусы, а повсеместное привыкание людей к антибиотикам. Он отметил, что из-за частого употребления этих препаратов могут появиться устойчивые бактерии, против которых существующие лекарства действовать не будут. Сейчас, по его словам, они уже есть у пневмонии и туберкулеза. Также Кондрахин обратил внимание на опасность синегнойной палочки и золотистого стафилококка."Если антибиотикорезистентность начнется повально, то это может сильно встряхнуть человечество", — заключил он.Ранее миллиардер Билл Гейтс предсказал в своем подкасте появление новой пандемии. По прогнозам основателя Microsoft, это случится в лучшем случае через 20 лет, однако также существует угроза, что человечество столкнется с новыми вирусами и раньше: через три года.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585926104.html
https://ria.ru/20201118/antibiotiki-1585229404.html
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андрей кондрахин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье, здоровье - общество, microsoft corporation, билл гейтс, в мире
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости.
Терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин
в разговоре с "Вечерней Москвой"
оценил возможность появления предсказанной основателем Microsoft Биллом Гейтсом
новой пандемии.
"Коронавирус одного типа может поменяться на коронавирус другого. <…> Возможен вариант, когда болезнь проинкубируется на территории одной страны. Население станет восприимчивым к лечению, но стоит одному такому больному приехать в другую страну и заразить местных, это превратится в серьезную пандемию", — сказал он.
По словам медика, главной ошибкой является игнорирование человечеством ряда инфекций, например аденовирусов и гриппа.
"Сейчас мы возьмем контроль над ковидом, поможем иммунитету прививками, и это отлично. С одной стороны. А с другой — мы перестаем обращать внимание на другие болезни", — подчеркнул терапевт.
Однако основной угрозой врач назвал не вирусы, а повсеместное привыкание людей к антибиотикам. Он отметил, что из-за частого употребления этих препаратов могут появиться устойчивые бактерии, против которых существующие лекарства действовать не будут. Сейчас, по его словам, они уже есть у пневмонии и туберкулеза. Также Кондрахин обратил внимание на опасность синегнойной палочки и золотистого стафилококка.
"Если антибиотикорезистентность начнется повально, то это может сильно встряхнуть человечество", — заключил он.
Ранее миллиардер Билл Гейтс предсказал
в своем подкасте появление новой пандемии. По прогнозам основателя Microsoft, это случится в лучшем случае через 20 лет, однако также существует угроза, что человечество столкнется с новыми вирусами и раньше: через три года.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.