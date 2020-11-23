https://ria.ru/20201123/pandemiya-1585960265.html

Врач спрогнозировал, как пройдет следующая пандемия

Врач спрогнозировал, как пройдет следующая пандемия

Терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в разговоре с "Вечерней Москвой" оценил возможность появления предсказанной основателем Microsoft Биллом... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T17:56

2020-11-23T17:56

2020-11-23T19:13

распространение нового коронавируса

андрей кондрахин

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билл гейтс

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в разговоре с "Вечерней Москвой" оценил возможность появления предсказанной основателем Microsoft Биллом Гейтсом новой пандемии."Коронавирус одного типа может поменяться на коронавирус другого. <…> Возможен вариант, когда болезнь проинкубируется на территории одной страны. Население станет восприимчивым к лечению, но стоит одному такому больному приехать в другую страну и заразить местных, это превратится в серьезную пандемию", — сказал он.По словам медика, главной ошибкой является игнорирование человечеством ряда инфекций, например аденовирусов и гриппа."Сейчас мы возьмем контроль над ковидом, поможем иммунитету прививками, и это отлично. С одной стороны. А с другой — мы перестаем обращать внимание на другие болезни", — подчеркнул терапевт.Однако основной угрозой врач назвал не вирусы, а повсеместное привыкание людей к антибиотикам. Он отметил, что из-за частого употребления этих препаратов могут появиться устойчивые бактерии, против которых существующие лекарства действовать не будут. Сейчас, по его словам, они уже есть у пневмонии и туберкулеза. Также Кондрахин обратил внимание на опасность синегнойной палочки и золотистого стафилококка."Если антибиотикорезистентность начнется повально, то это может сильно встряхнуть человечество", — заключил он.Ранее миллиардер Билл Гейтс предсказал в своем подкасте появление новой пандемии. По прогнозам основателя Microsoft, это случится в лучшем случае через 20 лет, однако также существует угроза, что человечество столкнется с новыми вирусами и раньше: через три года.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585926104.html

https://ria.ru/20201118/antibiotiki-1585229404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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