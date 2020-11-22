https://ria.ru/20201122/pandemiya-1585803575.html

Билл Гейтс заявил о риске новой пандемии

Билл Гейтс заявил о риске новой пандемии

Основатель Microsoft Билл Гейтс предсказал человечеству появление новой пандемии. РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T18:31

2020-11-22T18:31

2020-11-22T19:54

распространение нового коронавируса

энтони фаучи

коронавирус covid-19

коронавирусы

microsoft corporation

билл гейтс

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в мире

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Основатель Microsoft Билл Гейтс предсказал человечеству появление новой пандемии.Миллиардер записал подкаст, в котором обсудил с актрисой Рашидой Джонс и главным инфекционистом США Энтони Фаучи пандемию коронавируса и изменения, которые принес COVID-19.Во время разговора Джонс спросила у него, действительно ли человечество неизбежно накроет новая пандемия."Да. И нам повезет, если это случится лет через двадцать", — заявил Гейтс.Он также отметил, что существует сценарий, при котором это может произойти гораздо раньше — через три года.Тем не менее, как подчеркнул основатель Microsoft, в следующий раз человечество будет более "подготовлено" к пандемии. По его словам, к этому моменту появятся отработанные алгоритмы, в соответствии с которыми будут вводить карантин, а также улучшатся системы тестирования потенциальных носителей инфекции."Во второй раз мы не будем такими глупыми", — заключил он.Ранее в программе The Daily Show Гейтс предупредил, что ситуация с коронавирусом может осложниться зимой. По его мнению, в холодное время года люди проводят больше времени в помещениях, устанут от соблюдения мер предосторожности, и вирус сможет размножаться активнее. Ослабление инфекции миллиардер связывает с увеличением объемов производства вакцин — после этого, как отметил Гейтс, человечество увидит "свет в конце тоннеля".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201117/geyts-1585075690.html

https://ria.ru/20201122/ugroza-1585767456.html

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энтони фаучи, коронавирус covid-19, коронавирусы, microsoft corporation, билл гейтс, сша, в мире