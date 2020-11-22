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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201122/pandemiya-1585803575.html
Билл Гейтс заявил о риске новой пандемии
Билл Гейтс заявил о риске новой пандемии
Основатель Microsoft Билл Гейтс предсказал человечеству появление новой пандемии. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T18:31
2020-11-22T19:54
распространение нового коронавируса
энтони фаучи
коронавирус covid-19
коронавирусы
microsoft corporation
билл гейтс
сша
в мире
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Основатель Microsoft Билл Гейтс предсказал человечеству появление новой пандемии.Миллиардер записал подкаст, в котором обсудил с актрисой Рашидой Джонс и главным инфекционистом США Энтони Фаучи пандемию коронавируса и изменения, которые принес COVID-19.Во время разговора Джонс спросила у него, действительно ли человечество неизбежно накроет новая пандемия."Да. И нам повезет, если это случится лет через двадцать", — заявил Гейтс.Он также отметил, что существует сценарий, при котором это может произойти гораздо раньше — через три года.Тем не менее, как подчеркнул основатель Microsoft, в следующий раз человечество будет более "подготовлено" к пандемии. По его словам, к этому моменту появятся отработанные алгоритмы, в соответствии с которыми будут вводить карантин, а также улучшатся системы тестирования потенциальных носителей инфекции."Во второй раз мы не будем такими глупыми", — заключил он.Ранее в программе The Daily Show Гейтс предупредил, что ситуация с коронавирусом может осложниться зимой. По его мнению, в холодное время года люди проводят больше времени в помещениях, устанут от соблюдения мер предосторожности, и вирус сможет размножаться активнее. Ослабление инфекции миллиардер связывает с увеличением объемов производства вакцин — после этого, как отметил Гейтс, человечество увидит "свет в конце тоннеля".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201117/geyts-1585075690.html
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энтони фаучи, коронавирус covid-19, коронавирусы, microsoft corporation, билл гейтс, сша, в мире

Билл Гейтс заявил о риске новой пандемии

18:31 22.11.2020 (обновлено: 19:54 22.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в здании карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник в здании карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Основатель Microsoft Билл Гейтс предсказал человечеству появление новой пандемии.
Миллиардер записал подкаст, в котором обсудил с актрисой Рашидой Джонс и главным инфекционистом США Энтони Фаучи пандемию коронавируса и изменения, которые принес COVID-19.
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Во время разговора Джонс спросила у него, действительно ли человечество неизбежно накроет новая пандемия.
"Да. И нам повезет, если это случится лет через двадцать", — заявил Гейтс.
Он также отметил, что существует сценарий, при котором это может произойти гораздо раньше — через три года.
Тем не менее, как подчеркнул основатель Microsoft, в следующий раз человечество будет более "подготовлено" к пандемии. По его словам, к этому моменту появятся отработанные алгоритмы, в соответствии с которыми будут вводить карантин, а также улучшатся системы тестирования потенциальных носителей инфекции.
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"Во второй раз мы не будем такими глупыми", — заключил он.
Ранее в программе The Daily Show Гейтс предупредил, что ситуация с коронавирусом может осложниться зимой. По его мнению, в холодное время года люди проводят больше времени в помещениях, устанут от соблюдения мер предосторожности, и вирус сможет размножаться активнее. Ослабление инфекции миллиардер связывает с увеличением объемов производства вакцин — после этого, как отметил Гейтс, человечество увидит "свет в конце тоннеля".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаЭнтони ФаучиКоронавирус COVID-19КоронавирусыMicrosoft CorporationБилл ГейтсСШАВ мире
 
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