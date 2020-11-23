https://ria.ru/20201123/opravdanie-1585910095.html

Житель Кубани получил четыре года за оправдание теракта в Архангельске

Житель Кубани получил четыре года за оправдание теракта в Архангельске

Южный окружной военный суд приговорил к 4 годам и 1 месяцу колонии жителя Краснодарского края Валерия Клименченко, разместившего в соцсети пост с оправданием... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T14:34

2020-11-23T14:34

2020-11-23T14:34

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

архангельск

краснодарский край

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 4 годам и 1 месяцу колонии жителя Краснодарского края Валерия Клименченко, разместившего в соцсети пост с оправданием теракта у здания ФСБ в Архангельске в 2018 году и оскорбившего полицейского, сообщил журналистам представитель суда.По его словам, 17 ноября 2018 года Клименченко разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" текст с "оправданием и необходимостью подражания" действиям жителя Архангельска, совершившего теракт в приемной здания УФСБ области в октябре 2018 года.Кроме того, 6 апреля 2019 года он разместил в соцсети текст с неприличными высказываниями, унижающими честь и достоинство представителей власти, а 1 августа там же опубликовал фотографию полицейского с нецензурным комментарием.Уголовное дело было возбуждено по статьям "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма" и "Оскорбление представителя власти"."В соответствии с приговором суда, Клименченко признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 1 месяц в исправительной колонии общего режима", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.Взрыв у входа в здание ФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года устроил 17-летний подросток – в результате случившегося он погиб, а три сотрудника спецслужбы получили ранения. Следственный комитет признал взрыв терактом.

https://ria.ru/20201030/finansirovanie-1582207340.html

https://ria.ru/20200207/1564416180.html

россия

архангельск

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), архангельск, краснодарский край, происшествия