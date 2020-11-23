Омский губернатор передал инспекторам минприроды 12 новых вездеходов
16:39 23.11.2020 (обновлено: 17:46 23.11.2020)
© Фото : пресс-службы правительства Омской области Омский губернатор передал инспекторам минприроды 12 новых вездеходов
© Фото : пресс-службы правительства Омской области
ОМСК, 23 ноя - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков в понедельник вручил охотинспекторам минприроды региона документы от 12 новых вездеходов, сообщили в облправительстве.
Внедорожники получили охотинспекторы Большереченского, Знаменского, Кормиловского, Крутинского, Нижнеомского, Оконешниковского, Исилькульского, Саргатского, Тюкалинского и Черлакского районов. Автомобили были закуплены на средства регионального бюджета.
"В декабре мы будем ещё дополнительно приобретать девять автомобилей повышенной проходимости. По итогам этого года у нас будет, наверное, самое масштабное обновление техники в службе охраны заказников и охотничьих угодий за последние годы. В результате транспорт охотинспекторов обновится на две трети... Надеюсь, что с каждым таким техническим обновлением результаты противодействия браконьерству будут всё выше", - цитирует пресс-служба правительства губернатора Омской области Александра Буркова.
Как отмечают в правительстве, с появлением возможности проводить рейды на новых скоростных автомобилях резко возрастает количество составленных актов за нарушения.
На обновление автопарка службы охраны заказников и охотничьих угодий в этом году выделили более 40 миллионов рублей. В августе 2020 года в районы Омской области отправились четыре снегоболотохода и 10 автомобилей, до конца года ожидается ещё одна поставка техники и прицепов. В ходе замены техники службы охраны заказников автомобили инспекторов, которые находятся в рабочем состоянии, но не могут дальше использоваться на высоких скоростных режимах, передаются администрациям сельских поселений.