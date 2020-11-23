https://ria.ru/20201123/omsk-1585939351.html

Омский губернатор передал инспекторам минприроды 12 новых вездеходов

Омский губернатор передал инспекторам минприроды 12 новых вездеходов

Губернатор Омской области Александр Бурков в понедельник вручил охотинспекторам минприроды региона документы от 12 новых вездеходов, сообщили в... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T16:39

2020-11-23T16:39

2020-11-23T17:46

омская область

александр бурков

омская область

черлакский район

общество

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ОМСК, 23 ноя - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков в понедельник вручил охотинспекторам минприроды региона документы от 12 новых вездеходов, сообщили в облправительстве.Внедорожники получили охотинспекторы Большереченского, Знаменского, Кормиловского, Крутинского, Нижнеомского, Оконешниковского, Исилькульского, Саргатского, Тюкалинского и Черлакского районов. Автомобили были закуплены на средства регионального бюджета."В декабре мы будем ещё дополнительно приобретать девять автомобилей повышенной проходимости. По итогам этого года у нас будет, наверное, самое масштабное обновление техники в службе охраны заказников и охотничьих угодий за последние годы. В результате транспорт охотинспекторов обновится на две трети... Надеюсь, что с каждым таким техническим обновлением результаты противодействия браконьерству будут всё выше", - цитирует пресс-служба правительства губернатора Омской области Александра Буркова.Как отмечают в правительстве, с появлением возможности проводить рейды на новых скоростных автомобилях резко возрастает количество составленных актов за нарушения.На обновление автопарка службы охраны заказников и охотничьих угодий в этом году выделили более 40 миллионов рублей. В августе 2020 года в районы Омской области отправились четыре снегоболотохода и 10 автомобилей, до конца года ожидается ещё одна поставка техники и прицепов. В ходе замены техники службы охраны заказников автомобили инспекторов, которые находятся в рабочем состоянии, но не могут дальше использоваться на высоких скоростных режимах, передаются администрациям сельских поселений.

https://realty.ria.ru/20201121/sportkompleks-1585661811.html

омская область

черлакский район

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александр бурков, омская область, черлакский район, общество