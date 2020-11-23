https://ria.ru/20201123/ogranicheniya-1585957646.html

Правительство не планирует ужесточать ограничения из-за COVID-19 в России

Правительство не планирует ужесточать ограничения из-за COVID-19 в России

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России заявил журналистам, что на федеральном уровне введение дополнительных ограничений из-за... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T17:45

2020-11-23T17:45

2020-11-23T18:49

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России заявил журналистам, что на федеральном уровне введение дополнительных ограничений из-за COVID-19 пока не планируется, такие решения могут принимать в регионах."Ограничительные меры вводятся главами субъектов в зависимости от эпидемической ситуации в том или ином регионе. На федеральном уровне введение дополнительных ограничительных мер в настоящий момент не планируется", - заявили в штабе. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество