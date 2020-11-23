https://ria.ru/20201123/ogranicheniya-1585940478.html
Попова призвала усилить контроль за ограничениями по коронавирусу
Попова призвала усилить контроль за ограничениями по коронавирусу
Необходимо усилить контроль за принятыми решениями по ограничительным мерам из-за коронавируса в регионах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:41
2020-11-23T16:41
2020-11-23T16:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564202545_0:0:3134:1764_1400x0_80_0_0_b57b06d7a34f9b57011dd849de5fe9fc.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Необходимо усилить контроль за принятыми решениями по ограничительным мерам из-за коронавируса в регионах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Ограничительные мероприятия в условиях распространения коронавирусной инфекции в субъектах РФ в подавляющем большинстве субъектов уже приняты ... Я бы хотела обратить внимание на необходимость усиления контроля за принятыми решениями об ограничениях", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564202545_365:0:3096:2048_1400x0_80_0_0_5084405935eadee1c7dabe24b8f70e4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, общество