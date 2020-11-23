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Попова призвала усилить контроль за ограничениями по коронавирусу

Попова призвала усилить контроль за ограничениями по коронавирусу

Необходимо усилить контроль за принятыми решениями по ограничительным мерам из-за коронавируса в регионах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T16:41

2020-11-23T16:41

2020-11-23T16:54

распространение нового коронавируса

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коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

общество

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Необходимо усилить контроль за принятыми решениями по ограничительным мерам из-за коронавируса в регионах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Ограничительные мероприятия в условиях распространения коронавирусной инфекции в субъектах РФ в подавляющем большинстве субъектов уже приняты ... Я бы хотела обратить внимание на необходимость усиления контроля за принятыми решениями об ограничениях", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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