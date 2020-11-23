https://ria.ru/20201123/ogranicheniya-1585935079.html
Собянин оценил эффективность ограничений из-за COVID-19
Собянин оценил эффективность ограничений из-за COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что принятые в столице меры ограничительного характера крайне неприятные, но необходимые, и это дает свой эффект. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:28
2020-11-23T16:28
2020-11-23T16:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что принятые в столице меры ограничительного характера крайне неприятные, но необходимые, и это дает свой эффект."По согласованию с правительством Российской Федерации мы приняли целый ряд мер в Москве ограничительного характера. Крайне неприятные, но, должен сказать, необходимые меры... Но с другой стороны, это, конечно, безусловно, дает свой эффект", - сказал он на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По словам мэра, последние две недели идет сглаживание процесса. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201023/ogranicheniya-1581222719.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, общество