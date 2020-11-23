https://ria.ru/20201123/ogranicheniya-1585935079.html

Собянин оценил эффективность ограничений из-за COVID-19

Собянин оценил эффективность ограничений из-за COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что принятые в столице меры ограничительного характера крайне неприятные, но необходимые, и это дает свой эффект. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T16:28

2020-11-23T16:28

2020-11-23T16:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

общество

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что принятые в столице меры ограничительного характера крайне неприятные, но необходимые, и это дает свой эффект."По согласованию с правительством Российской Федерации мы приняли целый ряд мер в Москве ограничительного характера. Крайне неприятные, но, должен сказать, необходимые меры... Но с другой стороны, это, конечно, безусловно, дает свой эффект", - сказал он на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По словам мэра, последние две недели идет сглаживание процесса. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201023/ogranicheniya-1581222719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, общество