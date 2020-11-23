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https://ria.ru/20201123/ogranicheniya-1585886190.html
Инфекционист оценила введенные из-за COVID-19 ограничения в России
Инфекционист оценила введенные из-за COVID-19 ограничения в России
Действующих ограничений, введенных в России из-за коронавируса, на данный момент достаточно, но важно соблюдать все меры профилактики, заявила РИА Новости... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T12:45
2020-11-23T12:45
распространение нового коронавируса
елена малинникова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Действующих ограничений, введенных в России из-за коронавируса, на данный момент достаточно, но важно соблюдать все меры профилактики, заявила РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова.Специалист подчеркнула, что на сегодняшний день стоит уделять особое внимание противоэпидемическому режиму в стационарах и поликлиниках, так как не во всех регионах очень его тщательно соблюдают, наблюдается пересечение больных и здоровых."Но на рост заболеваемости влияет не только этот фактор, надо помнить, что сейчас идет сезонный подъем ОРВИ. Он ожидаемый", - пояснила Малинникова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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елена малинникова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Инфекционист оценила введенные из-за COVID-19 ограничения в России

12:45 23.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖенщина в защитной маске на улице в Москве
Женщина в защитной маске на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Действующих ограничений, введенных в России из-за коронавируса, на данный момент достаточно, но важно соблюдать все меры профилактики, заявила РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова.

"Я думаю, что действующих ограничений на сегодня достаточно. Надо отметить другой факт, а именно, что те ограничения, которые есть, не всегда выполняются. Мы прекрасно понимаем, что население устало. Я бы рекомендовала более требовательно относиться к ношению средств индивидуальной защиты, важно правильно носить маски", - сказала она.

Специалист подчеркнула, что на сегодняшний день стоит уделять особое внимание противоэпидемическому режиму в стационарах и поликлиниках, так как не во всех регионах очень его тщательно соблюдают, наблюдается пересечение больных и здоровых.
"Но на рост заболеваемости влияет не только этот фактор, надо помнить, что сейчас идет сезонный подъем ОРВИ. Он ожидаемый", - пояснила Малинникова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
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