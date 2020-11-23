https://ria.ru/20201123/ogranicheniya-1585886190.html
Инфекционист оценила введенные из-за COVID-19 ограничения в России
Инфекционист оценила введенные из-за COVID-19 ограничения в России
Действующих ограничений, введенных в России из-за коронавируса, на данный момент достаточно, но важно соблюдать все меры профилактики, заявила РИА Новости... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T12:45
2020-11-23T12:45
2020-11-23T12:45
распространение нового коронавируса
елена малинникова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Действующих ограничений, введенных в России из-за коронавируса, на данный момент достаточно, но важно соблюдать все меры профилактики, заявила РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова.Специалист подчеркнула, что на сегодняшний день стоит уделять особое внимание противоэпидемическому режиму в стационарах и поликлиниках, так как не во всех регионах очень его тщательно соблюдают, наблюдается пересечение больных и здоровых."Но на рост заболеваемости влияет не только этот фактор, надо помнить, что сейчас идет сезонный подъем ОРВИ. Он ожидаемый", - пояснила Малинникова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585860899.html
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РИА Новости
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елена малинникова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество