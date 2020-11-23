https://ria.ru/20201123/odezhda-1585860595.html

Подкаст "Страхи/Ошибки": что говорит о нас одежда

Подкаст "Страхи/Ошибки": что говорит о нас одежда

По одёжке встречают. Нужно всего несколько секунд, чтобы по внешнему виду составить мнение о человеке. Иногда "язык одежды" может рассказать о нас больше, чем слова. Как не разболтать лишнего? Можно ли на самом деле расшифровать личность человека по гардеробу? И как с помощью одежды подавать другим нужные сигналы и добиваться своих целей?

2020-11-23T12:00

2020-11-23T12:00

2020-11-23T12:00

страхи/ошибки

подкаст

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Подкаст "Страхи/Ошибки": что говорит о нас одежда По одёжке встречают. Нужно всего несколько секунд, чтобы по внешнему виду составить мнение о человеке. Иногда "язык одежды" может рассказать о нас больше, чем слова. Как не разболтать лишнего? Можно ли на самом деле расшифровать личность человека по гардеробу? И как с помощью одежды подавать другим нужные сигналы и добиваться своих целей?

Почему у кого-то в шкафу висит только чёрная одежда оверсайз, а у кого-то ― всё красное и обтягивающее? Могут ли изменения в гардеробе стать сигналом психологических проблем? Как по одежде узнать больше об образе жизни человека, его интересах и ценностях? Вместе со стилистом Елизаветой Белой и психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семёновой разбираемся в основах психологии одежды.1:30 Какие есть устойчивые образы и шаблоны, по которым можно "прочитать" личность человека5:00 Как с помощью одежды подать сигналы, что ищешь серьёзных отношений7:00 Почему мужчина вряд ли женится на девушке, которая одета вызывающе12:30 "Носит только чёрное". Если человек прячется за каким-то одним цветом, о чём это может говорить15:55 "Перешла с юбок на спортивные штаны". Могут ли изменения в гардеробе стать сигналом психологических проблем17:10 О чём говорит яркая одежда на людях пенсионного возраста20:30 Как одеться на деловую встречу, чтобы добиться своего27:30 Дорогие вещи ― символ шикарной жизни?Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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