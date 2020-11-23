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В МИД прокомментировали ракетный обстрел Кабула боевиками ИГ*
В МИД прокомментировали ракетный обстрел Кабула боевиками ИГ*
Российская сторона крайне обеспокоена ракетным обстрелом Кабула боевиками "Исламского государства"*, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T15:02
2020-11-23T15:02
мария захарова
исламское государство
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
афганистан
кабул (город)
в мире
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Российская сторона крайне обеспокоена ракетным обстрелом Кабула боевиками "Исламского государства"*, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.В размещенном на сайте министерства комментарии говорится, что "выражаем крайнюю обеспокоенность в связи с массированным ракетным обстрелом Кабула боевиками ИГИЛ* 21 ноября. В зоне поражения оказались жилые дома и больница, в результате погибли 10 человек, более 50 получили ранения"."Рассчитываем, что Правительство ИРА и руководство иностранных военных контингентов в Афганистане приложат все усилия для поиска и привлечения к ответственности виновников этой террористической акции", - отметила Захарова."В очередной раз обращаем внимание международного сообщества на степень серьезности угрозы, которую представляет тергруппировка ИГИЛ* и ее афганское "крыло". Полагаем необходимым принятие скоординированных и решительных мер для ее искоренения", - заключила Захарова.* Террористическая организация, запрещенная в России
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мария захарова, исламское государство, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), афганистан, кабул (город), в мире

В МИД прокомментировали ракетный обстрел Кабула боевиками ИГ*

15:02 23.11.2020
 
© REUTERS / Omar SobhaniАфганские полицейские у места нападения на университет в Кабуле
Афганские полицейские у места нападения на университет в Кабуле - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© REUTERS / Omar Sobhani
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Российская сторона крайне обеспокоена ракетным обстрелом Кабула боевиками "Исламского государства"*, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
В размещенном на сайте министерства комментарии говорится, что "выражаем крайнюю обеспокоенность в связи с массированным ракетным обстрелом Кабула боевиками ИГИЛ* 21 ноября. В зоне поражения оказались жилые дома и больница, в результате погибли 10 человек, более 50 получили ранения".
"Рассчитываем, что Правительство ИРА и руководство иностранных военных контингентов в Афганистане приложат все усилия для поиска и привлечения к ответственности виновников этой террористической акции", - отметила Захарова.
"В очередной раз обращаем внимание международного сообщества на степень серьезности угрозы, которую представляет тергруппировка ИГИЛ* и ее афганское "крыло". Полагаем необходимым принятие скоординированных и решительных мер для ее искоренения", - заключила Захарова.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Полиция патрулирует улицы после теракта перед университетом в Кабуле. 21 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября, 10:08
Возле университета в Кабуле произошла стрельба
 
Мария ЗахароваИсламское государствоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)АфганистанКабул (город)В мире
 
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