https://ria.ru/20201123/obstrel-1585916599.html

В МИД прокомментировали ракетный обстрел Кабула боевиками ИГ*

В МИД прокомментировали ракетный обстрел Кабула боевиками ИГ*

Российская сторона крайне обеспокоена ракетным обстрелом Кабула боевиками "Исламского государства"*, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T15:02

2020-11-23T15:02

2020-11-23T15:02

мария захарова

исламское государство

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

афганистан

кабул (город)

в мире

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Российская сторона крайне обеспокоена ракетным обстрелом Кабула боевиками "Исламского государства"*, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.В размещенном на сайте министерства комментарии говорится, что "выражаем крайнюю обеспокоенность в связи с массированным ракетным обстрелом Кабула боевиками ИГИЛ* 21 ноября. В зоне поражения оказались жилые дома и больница, в результате погибли 10 человек, более 50 получили ранения"."Рассчитываем, что Правительство ИРА и руководство иностранных военных контингентов в Афганистане приложат все усилия для поиска и привлечения к ответственности виновников этой террористической акции", - отметила Захарова."В очередной раз обращаем внимание международного сообщества на степень серьезности угрозы, которую представляет тергруппировка ИГИЛ* и ее афганское "крыло". Полагаем необходимым принятие скоординированных и решительных мер для ее искоренения", - заключила Захарова.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20201102/strelba-1582598597.html

афганистан

кабул (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, исламское государство, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), афганистан, кабул (город), в мире