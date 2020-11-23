https://ria.ru/20201123/obstanovka-1585985215.html

Соседи рассказали о квартире, где ребенка одного закрыли на пять дней

Соседи рассказали о квартире, где ребенка одного закрыли на пять дней

Соседи рассказали РЕН ТВ детали о семье, десятилетний ребенок из которой пять дней провел один в квартире в Москве. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T20:13

2020-11-23T20:13

2020-11-23T23:34

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Соседи рассказали РЕН ТВ детали о семье, десятилетний ребенок из которой пять дней провел один в квартире в Москве.По словам жильцов дома, в квартире царил беспорядок."Валяется раковина, отодвинуты два холодильника. Ужасный бардак, тараканы, мухи. Там ужасная ситуация, сложно это описать словами. Я не представляю, как там ребенок находился пять дней. Покушать там нечего было. Все в плесени", — рассказал один из соседей.Еще одна проживающая в доме женщина рассказала, что по ночам в квартиру стучались, часто случались скандалы, свидетелями которых становились соседи."Я его подкармливала всегда, старалась. Потом смотрю — все, пропал парень, не знаю где", — поделилась другая соседка.Ребенка обнаружили в запертой квартире 22 ноября. Все это время мать ребенка не появлялась дома, ее сейчас ищут. Мальчик находится в медицинском учреждении. Его здоровью ничего не угрожает. Солнцевской межрайонной прокуратуре поручили провести проверку. Помимо этого, органы по выявлению семейного неблагополучия оценят действия родителей.

https://ria.ru/20200317/1568706049.html

https://ria.ru/20200809/1575553638.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия