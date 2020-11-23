Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201123/noutbuk-1585953227.html
Новый ноутбук от Acer получил защиту по военному стандарту
Новый ноутбук от Acer получил защиту по военному стандарту
Acer представила компактный защищенный ноутбук Enduro N3, защищенный по степени IP53 и требованиям военного стандарта MIL-STD-810G. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T17:26
2020-11-23T17:26
риа наука
windows
acer, inc.
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585952916_9:0:1431:800_1400x0_80_0_0_3650bf38a54b710b3c016620614debdf.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Acer представила компактный защищенный ноутбук Enduro N3, защищенный по степени IP53 и требованиям военного стандарта MIL-STD-810G.При диагонали в 14 дюймов ноутбук весит целых 2 килограмма, а его толщина составляет 24,85 миллиметров. Эти размеры как раз и обусловлены защищенностью. Например, дисплей здесь прикрыт стеклом Corning Gorilla Glass, клавиатура получила дренажные отверстия, а порты и разъемы оборудованы заглушками.Acer Enduro N3 доступен в нескольких конфигурациях, максимальная из которых предполагает процессор Intel Core i7, видеокарту Nvidia MX230, 32 ГБ оперативной памяти, HDD на 1 ТБ и дополнительным твердотельным накопителем емкостью 512 ГБ. В ноутбуке установлен IPS-дисплей с разрешением 1920 х 1080 точек.В модели уделено внимание и защите данных — от системы безопасности Trusted Platform Module 2.0 до сканера отпечатка пальца. Ценник на Acer Enduro N3 будет начинаться со 119 990 рублей.
https://ria.ru/20201110/mac-1584013085.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585952916_187:0:1254:800_1400x0_80_0_0_a5008e0f459c06b2d5650795f5d4b641.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
windows, acer, inc., технологии

Новый ноутбук от Acer получил защиту по военному стандарту

17:26 23.11.2020
 
© AcerAcer Enduro N3
Acer Enduro N3 - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Acer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Acer представила компактный защищенный ноутбук Enduro N3, защищенный по степени IP53 и требованиям военного стандарта MIL-STD-810G.
При диагонали в 14 дюймов ноутбук весит целых 2 килограмма, а его толщина составляет 24,85 миллиметров. Эти размеры как раз и обусловлены защищенностью. Например, дисплей здесь прикрыт стеклом Corning Gorilla Glass, клавиатура получила дренажные отверстия, а порты и разъемы оборудованы заглушками.
Apple MacBook Air - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 21:45РИА Наука
Apple представила MacBook на собственном процессоре
Acer Enduro N3 доступен в нескольких конфигурациях, максимальная из которых предполагает процессор Intel Core i7, видеокарту Nvidia MX230, 32 ГБ оперативной памяти, HDD на 1 ТБ и дополнительным твердотельным накопителем емкостью 512 ГБ. В ноутбуке установлен IPS-дисплей с разрешением 1920 х 1080 точек.
В модели уделено внимание и защите данных — от системы безопасности Trusted Platform Module 2.0 до сканера отпечатка пальца. Ценник на Acer Enduro N3 будет начинаться со 119 990 рублей.
 
РИА НаукаWindowsAcer, Inc.Технологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:47РБК: самарских налоговиков заподозрили в создании ОПГ по уходу от НДС
09:47В крови сбитого в Башкирии девятилетнего ребенка нашли алкоголь
09:42Алиев заявил, что Баку планировал военную операцию в Агдаме
09:36Американский эсминец нарушил российскую границу
09:36Власти Башкирии сообщили о ЧП на оборонном заводе в Стерлитамаке
09:32Названо неожиданное негативное последствие отказа от мяса
09:31Индия испытала наземную версию ракеты "Брамос"
09:28В Госдуму внесли законопроект об обеспечении устойчивого Рунета
09:26Рогозин сообщил о бракованной детали в ракете "Союз" на космодроме Куру
09:24В Китае из-за коронавируса отменили несколько сотен авиарейсов
09:22Владелец ТЭЦ-3 в Норильске готов к мировой с Росприроднадзором
09:16"Лукойл" спрогнозировал худший сценарий цен на нефть
09:15Турбизнес Индии просит сообщить об открытии страны для зарубежных гостей
09:13В Бразилии произошли столкновения протестующих и полиции
09:10МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС
09:03В Москве 5601 пациент вылечился от коронавируса за сутки
09:02В Норильске подготовят план восстановления среды в месте разлива топлива
08:59В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:59Forbes составил рейтинг лучших работодателей в России
08:47В Южной Корее усилили ограничения из-за третьей волны COVID-19
Лента новостейМолния