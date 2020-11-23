https://ria.ru/20201123/noutbuk-1585953227.html
Новый ноутбук от Acer получил защиту по военному стандарту
Новый ноутбук от Acer получил защиту по военному стандарту
Acer представила компактный защищенный ноутбук Enduro N3, защищенный по степени IP53 и требованиям военного стандарта MIL-STD-810G. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T17:26
2020-11-23T17:26
2020-11-23T17:26
риа наука
windows
acer, inc.
технологии
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Acer представила компактный защищенный ноутбук Enduro N3, защищенный по степени IP53 и требованиям военного стандарта MIL-STD-810G.При диагонали в 14 дюймов ноутбук весит целых 2 килограмма, а его толщина составляет 24,85 миллиметров. Эти размеры как раз и обусловлены защищенностью. Например, дисплей здесь прикрыт стеклом Corning Gorilla Glass, клавиатура получила дренажные отверстия, а порты и разъемы оборудованы заглушками.Acer Enduro N3 доступен в нескольких конфигурациях, максимальная из которых предполагает процессор Intel Core i7, видеокарту Nvidia MX230, 32 ГБ оперативной памяти, HDD на 1 ТБ и дополнительным твердотельным накопителем емкостью 512 ГБ. В ноутбуке установлен IPS-дисплей с разрешением 1920 х 1080 точек.В модели уделено внимание и защите данных — от системы безопасности Trusted Platform Module 2.0 до сканера отпечатка пальца. Ценник на Acer Enduro N3 будет начинаться со 119 990 рублей.
https://ria.ru/20201110/mac-1584013085.html
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windows, acer, inc., технологии
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости.
Acer представила
компактный защищенный ноутбук Enduro N3, защищенный по степени IP53 и требованиям военного стандарта MIL-STD-810G.
При диагонали в 14 дюймов ноутбук весит целых 2 килограмма, а его толщина составляет 24,85 миллиметров. Эти размеры как раз и обусловлены защищенностью. Например, дисплей здесь прикрыт стеклом Corning Gorilla Glass, клавиатура получила дренажные отверстия, а порты и разъемы оборудованы заглушками.
Acer Enduro N3 доступен в нескольких конфигурациях, максимальная из которых предполагает процессор Intel Core i7, видеокарту Nvidia MX230, 32 ГБ оперативной памяти, HDD на 1 ТБ и дополнительным твердотельным накопителем емкостью 512 ГБ. В ноутбуке установлен IPS-дисплей с разрешением 1920 х 1080 точек.
В модели уделено внимание и защите данных — от системы безопасности Trusted Platform Module 2.0 до сканера отпечатка пальца. Ценник на Acer Enduro N3 будет начинаться со 119 990 рублей.