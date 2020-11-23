https://ria.ru/20201123/noutbuk-1585829654.html

Найден способ сохранить молодость ноутбука

Найден способ сохранить молодость ноутбука

Все аккумуляторы для ноутбуков рассчитаны на определенное количество циклов зарядки. Какие правила следует соблюдать, чтобы устройство прослужило дольше,... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T02:10

2020-11-23T02:10

2020-11-23T02:10

hi-tech mail.ru

дмитрий рябинин

россия

ноутбуки

гаджеты

технологии

общество

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Все аккумуляторы для ноутбуков рассчитаны на определенное количество циклов зарядки. Какие правила следует соблюдать, чтобы устройство прослужило дольше, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин.Пандемия коронавируса показала опережающий рост спроса на ноутбуки: люди задумались об обновлении компьютера и чаще всего склоняются к категории ноутбука. Как отметил Рябинин, работа этого гаджета зависит от аккумулятора. Эксперт дал несколько советов, как его правильно заряжать, чтобы ноутбук служил подольше."Важно правильно настроить электропотребление ноутбука и следить, какие приложения постоянно работают в фоне. Более того, в некоторых операционных системах есть специальная функция экономии заряда батареи, в этом режиме на определенном уровне заряда блокируется работа фоновых приложений, синхронизация, снижается яркость. Так можно обезопасить себя от дополнительного износа батареи", – сказал Рябинин.Эксперт советует не разряжать ноутбук ниже 20%, это позволит сохранить характеристики аккумулятора дольше. По его словам, нужно также избегать полной разрядки и зарядки. Также не следует оставлять ноутбук постоянно подключенным к сети."Если ваше устройство долгое время остается без использования, аккумулятор нужно держать в районе 40-50%, а не полностью заряженными", – пояснил Рябинин.Не любят ноутбуки и перепады температуры, особенно когда аккумулятор становится слишком горячим. Их нельзя держать на морозе или включать сразу после мороза."Работа при температуре ниже минус 10 градусов снизит срок службы аккумулятора, при этом умеренно прохладное место для любой батареи – это плюс", – заключил собеседник радио.

https://ria.ru/20200926/zaryadka-1577207821.html

https://ria.ru/20201014/samsung-1579759731.html

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hi-tech mail.ru, дмитрий рябинин, россия, ноутбуки, гаджеты, технологии, общество