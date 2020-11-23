https://ria.ru/20201123/nonna-grishaeva-1585904064.html
"Та еще штучка": Успенская оценила победу Гришаевой в шоу
"Та еще штучка": Успенская оценила победу Гришаевой в шоу
Любовь Успенская в финале шоу "Три аккорда" на Первом канале оценила выступление Нонны Гришаевой словами: "Та еще штучка". РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T15:32
2020-11-23T15:32
2020-11-23T15:44
шоубиз
любовь успенская
знаменитости
звезды
нонна гришаева
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Любовь Успенская в финале шоу "Три аккорда" на Первом канале оценила выступление Нонны Гришаевой словами: "Та еще штучка".Актриса, принимавшая участие в телешоу, где звезды театра, кино и эстрады пробовали себя в жанре шансон, завершала финальные выступления.Она представила, по сути, моноспектакль, в котором соединила сразу несколько песен, в том числе и те, которые известны в исполнении членов жюри шоу.В частности, Гришаева спела по куплету из "Кабриолета" Успенской и "Утиной охоты" Розенбаума, разыграв при этом на сцене мини-спектакль.Высоко оценили его и другие члены жюри шоу: Александр Розенбаум, Александр Новиков и Сергей Трофимов.В частности, Розенбаум в своем комментарии признался, что "очень трепетно" относится к термину "звезда"."В основном у нас звездуны и звездуньи. Звезд у нас мало. На мой взгляд, звезда была Любовь Орлова. Приближалась к этому по максимуму, наверное, Людмила Гурченко. Вы – из той же плеяды актрис, которые, в моем понимании, претендуют на это звание", – сказал Александр Розенбаум Нонне Гришаевой, которая и была признана победителем очередного сезона шоу "Три аккорда".
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любовь успенская, знаменитости, звезды, нонна гришаева
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости
. Любовь Успенская в финале шоу "Три аккорда" на Первом канале оценила
выступление Нонны Гришаевой словами: "Та еще штучка".
Актриса, принимавшая участие в телешоу, где звезды театра, кино и эстрады пробовали себя в жанре шансон, завершала финальные выступления.
Она представила, по сути, моноспектакль, в котором соединила сразу несколько песен, в том числе и те, которые известны в исполнении членов жюри шоу.
В частности, Гришаева спела по куплету из "Кабриолета" Успенской и "Утиной охоты" Розенбаума, разыграв при этом на сцене мини-спектакль.
"Та еще хитяра, та еще штучка! Тебе дай разгуляться, думаю, мало места будет", – прокомментировала выступление Гришаевой Успенская.
Высоко оценили его и другие члены жюри шоу: Александр Розенбаум, Александр Новиков и Сергей Трофимов.
В частности, Розенбаум в своем комментарии признался, что "очень трепетно" относится к термину "звезда".
"В основном у нас звездуны и звездуньи. Звезд у нас мало. На мой взгляд, звезда была Любовь Орлова. Приближалась к этому по максимуму, наверное, Людмила Гурченко. Вы – из той же плеяды актрис, которые, в моем понимании, претендуют на это звание", – сказал Александр Розенбаум Нонне Гришаевой, которая и была признана победителем очередного сезона шоу "Три аккорда".