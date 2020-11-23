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В Кремле назвали ущерб от непогоды в Приморье колоссальным
В Кремле назвали ущерб от непогоды в Приморье колоссальным
В Кремле оценили последствия непогоды в Приморье. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T12:23
2020-11-23T13:08
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дмитрий песков
владивосток
происшествия
последствия непогоды в приморье
общество
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Кремле оценили последствия непогоды в Приморье."Ледяной шторм был очень сильный, и он нанес колоссальный вред городской инфраструктуре, будь то энергетика или другие области ЖКХ", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что работа по ликвидации повреждений идет круглосуточно. Федеральное правительство создало спецкомиссию, активно действует МЧС."Но удар природы такой силы, что это невозможно сделать так быстро, как хотелось бы", — отметил Песков.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке был ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом. Повсюду лежат упавшие деревья и ветви, в некоторых местах опрокинулись столбы. Сейчас осадки прекратились.
https://ria.ru/20201123/pomosch-1585834271.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дмитрий песков, владивосток, происшествия, последствия непогоды в приморье, общество

В Кремле назвали ущерб от непогоды в Приморье колоссальным

12:23 23.11.2020 (обновлено: 13:08 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанкДемонтаж одной из повалившейся ЛЭП в городе Владивостоке
Демонтаж одной из повалившейся ЛЭП в городе Владивостоке - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Кремле оценили последствия непогоды в Приморье.
"Ледяной шторм был очень сильный, и он нанес колоссальный вред городской инфраструктуре, будь то энергетика или другие области ЖКХ", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
Вчера, 03:27
Губернатор Приморья сообщил, какая помощь в первую очередь нужна региону
Он подчеркнул, что работа по ликвидации повреждений идет круглосуточно. Федеральное правительство создало спецкомиссию, активно действует МЧС.
"Но удар природы такой силы, что это невозможно сделать так быстро, как хотелось бы", — отметил Песков.
Последствия ледяного дождя во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
Вчера, 09:47
Свыше 600 жителей Приморья получили травмы в непогоду
В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей остаются без света, тепла и воды.
Во Владивостоке был ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом. Повсюду лежат упавшие деревья и ветви, в некоторых местах опрокинулись столбы.
Сейчас осадки прекратились.
Последствия ледяного шторма в Приморье
© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

Дождь со снегом в Приморье не прекращался двое суток. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров.

Последствия снежного циклона в Приморье
1 из 10

Дождь со снегом в Приморье не прекращался двое суток. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Во Владивостоке машины и линии электропередачи оказались под коркой льда. Падали деревья и столбы, остановился общественный транспорт.

Последствия снежного циклона в Приморье
2 из 10

Во Владивостоке машины и линии электропередачи оказались под коркой льда. Падали деревья и столбы, остановился общественный транспорт.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
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© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Из-за ледяного дождя произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях.

Последствия снежного циклона в Приморье
3 из 10

Из-за ледяного дождя произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

В некоторых районах города до сих пор нет света. Около 50 тысяч человек остаются без тепла.

Вид на город Владивосток
4 из 10

В некоторых районах города до сих пор нет света. Около 50 тысяч человек остаются без тепла.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

Такого здесь не было 30 лет.

Последствия снежного циклона в Приморье
5 из 10

Такого здесь не было 30 лет.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. Людей на материк вывозит паром, который ходит раз в два часа.

Последствия снежного циклона в Приморье
6 из 10

Из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. Людей на материк вывозит паром, который ходит раз в два часа.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

К ликвидации последствий ледяного шторма привлекли более двух тысяч человек и 800 единиц техники.

Последствия снежного циклона в Приморье
7 из 10

К ликвидации последствий ледяного шторма привлекли более двух тысяч человек и 800 единиц техники.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Премьер Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.

Последствия снежного циклона в Приморье
8 из 10

Премьер Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
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© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Чекунков в понедельник прилетел в Приморье и по итогам совещания рабочей группы заявил, что в течение суток в квартирах жителей появятся вода и тепло.

Последствия снежного циклона в Приморье
9 из 10

Чекунков в понедельник прилетел в Приморье и по итогам совещания рабочей группы заявил, что в течение суток в квартирах жителей появятся вода и тепло.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

"Пик кризиса пройден", — заверил журналистов глава Минвостокразвития.

Последствия снежного циклона в Приморье
10 из 10

"Пик кризиса пройден", — заверил журналистов глава Минвостокразвития.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
1 из 10

Дождь со снегом в Приморье не прекращался двое суток. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
2 из 10

Во Владивостоке машины и линии электропередачи оказались под коркой льда. Падали деревья и столбы, остановился общественный транспорт.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
3 из 10

Из-за ледяного дождя произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
4 из 10

В некоторых районах города до сих пор нет света. Около 50 тысяч человек остаются без тепла.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
5 из 10

Такого здесь не было 30 лет.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
6 из 10

Из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. Людей на материк вывозит паром, который ходит раз в два часа.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
7 из 10

К ликвидации последствий ледяного шторма привлекли более двух тысяч человек и 800 единиц техники.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
8 из 10

Премьер Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
9 из 10

Чекунков в понедельник прилетел в Приморье и по итогам совещания рабочей группы заявил, что в течение суток в квартирах жителей появятся вода и тепло.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
10 из 10

"Пик кризиса пройден", — заверил журналистов глава Минвостокразвития.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Дмитрий ПесковВладивостокПроисшествияПоследствия непогоды в ПриморьеОбщество
 
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