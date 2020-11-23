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Путин подписал закон о повышении НДФЛ для состоятельных россиян
Путин подписал закон о повышении НДФЛ для состоятельных россиян
Владимир Путин подписал закон об увеличении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для состоятельных граждан. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T13:01
2020-11-23T17:15
министерство финансов рф (минфин россии)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон об увеличении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для состоятельных граждан.С 2021 года с доходов свыше пяти миллионов рублей в год они будут платить 15%.Идея отменить плоскую шкалу НДФЛ принадлежит президенту, он озвучил ее в июне. Тогда глава государства пояснил, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает пять миллионов.Мера коснется периодических и активных доходов, связанных непосредственно с трудовой деятельностью (включая зарплату и дивиденды). Однако она не будет распространяться на средства, вырученные с продажи личного имущества (за исключением ценных бумаг), и выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения. Они по-прежнему будут облагаться по ставке 13%.В ближайшие три года это должно принести бюджету около 190 миллиардов рублей. Вырученные средства направят на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями.
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министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, общество

Путин подписал закон о повышении НДФЛ для состоятельных россиян

13:01 23.11.2020 (обновлено: 17:15 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017 - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон об увеличении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для состоятельных граждан.
С 2021 года с доходов свыше пяти миллионов рублей в год они будут платить 15%.
Идея отменить плоскую шкалу НДФЛ принадлежит президенту, он озвучил ее в июне. Тогда глава государства пояснил, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает пять миллионов.
Мера коснется периодических и активных доходов, связанных непосредственно с трудовой деятельностью (включая зарплату и дивиденды). Однако она не будет распространяться на средства, вырученные с продажи личного имущества (за исключением ценных бумаг), и выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения. Они по-прежнему будут облагаться по ставке 13%.
В ближайшие три года это должно принести бюджету около 190 миллиардов рублей. Вырученные средства направят на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями.
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