Комитет Европарламента проведет дебаты с участием Навального и Милова
БРЮССЕЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Депутаты комитета по иностранным делам Европейского парламента намерены 27 ноября провести дебаты с участием российских оппозиционеров Алексея Навального и Владимира Милова, сообщается на странице комитета ЕП в Twitter.
"В пятницу, 27 ноября в 11.00 (13.00 мск – ред.) комитет по иностранным делам ЕП проведет дебаты с представителями российской оппозиции, включая Алексея Навального и Владимира Милова", - говорится в сообщении.
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Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации.
Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией вокруг Навального, россиянам запретили въезд на территорию ЕС. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия уже приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции в связи с ситуацией с Навальным и вскоре уведомит о них своих европейских партнеров.
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