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Комитет Европарламента проведет дебаты с участием Навального и Милова
Комитет Европарламента проведет дебаты с участием Навального и Милова
Депутаты комитета по иностранным делам Европейского парламента намерены 27 ноября провести дебаты с участием российских оппозиционеров Алексея Навального и... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T12:28
2020-11-23T12:28
госпитализация алексея навального
владимир милов
алексей навальный
политика
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БРЮССЕЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Депутаты комитета по иностранным делам Европейского парламента намерены 27 ноября провести дебаты с участием российских оппозиционеров Алексея Навального и Владимира Милова, сообщается на странице комитета ЕП в Twitter."В пятницу, 27 ноября в 11.00 (13.00 мск – ред.) комитет по иностранным делам ЕП проведет дебаты с представителями российской оппозиции, включая Алексея Навального и Владимира Милова", - говорится в сообщении.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации.Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией вокруг Навального, россиянам запретили въезд на территорию ЕС. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия уже приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции в связи с ситуацией с Навальным и вскоре уведомит о них своих европейских партнеров.
https://ria.ru/20201120/navalnyy-1585546503.html
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госпитализация алексея навального, владимир милов, алексей навальный, политика

Комитет Европарламента проведет дебаты с участием Навального и Милова

12:28 23.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги стран Евросоюза
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Депутаты комитета по иностранным делам Европейского парламента намерены 27 ноября провести дебаты с участием российских оппозиционеров Алексея Навального и Владимира Милова, сообщается на странице комитета ЕП в Twitter.
"В пятницу, 27 ноября в 11.00 (13.00 мск – ред.) комитет по иностранным делам ЕП проведет дебаты с представителями российской оппозиции, включая Алексея Навального и Владимира Милова", - говорится в сообщении.
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября, 16:03
Пригожин подал новый иск к Навальному и Милову
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации.
Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией вокруг Навального, россиянам запретили въезд на территорию ЕС. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия уже приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции в связи с ситуацией с Навальным и вскоре уведомит о них своих европейских партнеров.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
19 ноября, 12:54
МИД призвал немецкую сторону раскрыть материалы по Навальному
 
Госпитализация Алексея НавальногоВладимир МиловАлексей НавальныйПолитика
 
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