В Москве выявили 151 тысячу нарушений мер по COVID-19 с начала осени
19:25 23.11.2020 (обновлено: 19:36 23.11.2020)
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛюди в защитных масках на остановке общественного транспорта на Ленинском проспекте в Москве
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Всего с начала осени в Москве было зафиксировано более 151,5 тысячи нарушений гражданами мер по коронавирусу, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
"Эпидемиологическая ситуация в Москве остается непростой, именно поэтому крайне важно, чтобы жители столицы, а также организации и предприятия, действующие на территории Москвы, соблюдали санитарные требования и требования, установленные указами мэра Москвы. С целью контроля за соблюдением требований в Москве уполномоченными органами правительства Москвы, Роспотребнадзором и полицией на постоянной основе проводятся проверки во всех местах массового скопления людей", - сказал Данчиков.
Он отметил, что это, в частности, касается использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук, а также соблюдения социальной дистанции.
"На данный момент все еще фиксируется значительное количество нарушений, совершаемых как гражданами, так и юридическими лицами, которые обязаны обеспечивать соблюдение данных требований посетителями и работниками на своей территории. Всего с начала осени зафиксировано более 151,5 тысячи нарушений установленных требований гражданами",- сказал Данчиков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
23 октября, 17:07ИнфографикаКоронавирус в Москве: новые ограничения