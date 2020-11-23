https://ria.ru/20201123/narusheniya-1585979844.html

В Москве выявили 151 тысячу нарушений мер по COVID-19 с начала осени

В Москве выявили 151 тысячу нарушений мер по COVID-19 с начала осени

Всего с начала осени в Москве было зафиксировано более 151,5 тысячи нарушений гражданами мер по коронавирусу, сообщил РИА Новости начальник главного... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T19:25

2020-11-23T19:25

2020-11-23T19:36

распространение нового коронавируса

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Всего с начала осени в Москве было зафиксировано более 151,5 тысячи нарушений гражданами мер по коронавирусу, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков."Эпидемиологическая ситуация в Москве остается непростой, именно поэтому крайне важно, чтобы жители столицы, а также организации и предприятия, действующие на территории Москвы, соблюдали санитарные требования и требования, установленные указами мэра Москвы. С целью контроля за соблюдением требований в Москве уполномоченными органами правительства Москвы, Роспотребнадзором и полицией на постоянной основе проводятся проверки во всех местах массового скопления людей", - сказал Данчиков.Он отметил, что это, в частности, касается использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук, а также соблюдения социальной дистанции."На данный момент все еще фиксируется значительное количество нарушений, совершаемых как гражданами, так и юридическими лицами, которые обязаны обеспечивать соблюдение данных требований посетителями и работниками на своей территории. Всего с начала осени зафиксировано более 151,5 тысячи нарушений установленных требований гражданами",- сказал Данчиков.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество