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В Москве выявили 151 тысячу нарушений мер по COVID-19 с начала осени
В Москве выявили 151 тысячу нарушений мер по COVID-19 с начала осени
Всего с начала осени в Москве было зафиксировано более 151,5 тысячи нарушений гражданами мер по коронавирусу, сообщил РИА Новости начальник главного... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T19:25
2020-11-23T19:36
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Всего с начала осени в Москве было зафиксировано более 151,5 тысячи нарушений гражданами мер по коронавирусу, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков."Эпидемиологическая ситуация в Москве остается непростой, именно поэтому крайне важно, чтобы жители столицы, а также организации и предприятия, действующие на территории Москвы, соблюдали санитарные требования и требования, установленные указами мэра Москвы. С целью контроля за соблюдением требований в Москве уполномоченными органами правительства Москвы, Роспотребнадзором и полицией на постоянной основе проводятся проверки во всех местах массового скопления людей", - сказал Данчиков.Он отметил, что это, в частности, касается использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук, а также соблюдения социальной дистанции."На данный момент все еще фиксируется значительное количество нарушений, совершаемых как гражданами, так и юридическими лицами, которые обязаны обеспечивать соблюдение данных требований посетителями и работниками на своей территории. Всего с начала осени зафиксировано более 151,5 тысячи нарушений установленных требований гражданами",- сказал Данчиков.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

В Москве выявили 151 тысячу нарушений мер по COVID-19 с начала осени

19:25 23.11.2020 (обновлено: 19:36 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛюди в защитных масках на остановке общественного транспорта на Ленинском проспекте в Москве
Люди в защитных масках на остановке общественного транспорта на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Всего с начала осени в Москве было зафиксировано более 151,5 тысячи нарушений гражданами мер по коронавирусу, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
"Эпидемиологическая ситуация в Москве остается непростой, именно поэтому крайне важно, чтобы жители столицы, а также организации и предприятия, действующие на территории Москвы, соблюдали санитарные требования и требования, установленные указами мэра Москвы. С целью контроля за соблюдением требований в Москве уполномоченными органами правительства Москвы, Роспотребнадзором и полицией на постоянной основе проводятся проверки во всех местах массового скопления людей", - сказал Данчиков.
Он отметил, что это, в частности, касается использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук, а также соблюдения социальной дистанции.
"На данный момент все еще фиксируется значительное количество нарушений, совершаемых как гражданами, так и юридическими лицами, которые обязаны обеспечивать соблюдение данных требований посетителями и работниками на своей территории. Всего с начала осени зафиксировано более 151,5 тысячи нарушений установленных требований гражданами",- сказал Данчиков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус в Москве: новые ограничения - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 17:07Инфографика
Коронавирус в Москве: новые ограничения
 
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