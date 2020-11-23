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В США неизвестный совершил нападение в церкви, два человека погибли
В США неизвестный совершил нападение в церкви, два человека погибли
Несколько человек получили ножевые ранения в баптистской церкви в городе Сан-Хосе в Калифорнии, сообщает полиция. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T09:13
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Несколько человек получили ножевые ранения в баптистской церкви в городе Сан-Хосе в Калифорнии, сообщает полиция.Позднее мэр города Сэм Ликкардо сообщил, что два человека скончались от ножевых ранений, полученных в баптистской церкви города Сан-Хосе в Калифорнии, подозреваемый в нападении арестован.Полиция Сан-Хосе уточнила, что в момент нападения службы в церкви не проходили. В церковь завели бездомных людей, чтобы они не замерзли на улице.
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калифорния, сан-хосе (город), в мире

В США неизвестный совершил нападение в церкви, два человека погибли

09:13 23.11.2020 (обновлено: 09:37 23.11.2020)
 
© AP Photo / Marcio Jose SanchezСотрудники правоохранительных органов США в Сан-Хосе, Калифорния
Сотрудники правоохранительных органов США в Сан-Хосе, Калифорния - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Несколько человек получили ножевые ранения в баптистской церкви в городе Сан-Хосе в Калифорнии, сообщает полиция.

"Мы можем подтвердить, что есть несколько человек с ножевыми ранениями; у некоторых ранения, опасные для жизни", - говорится в сообщении полиции Сан-Хосе в Twitter.

Позднее мэр города Сэм Ликкардо сообщил, что два человека скончались от ножевых ранений, полученных в баптистской церкви города Сан-Хосе в Калифорнии, подозреваемый в нападении арестован.

"Мы скорбим с семьями двух местных жителей, которые скончались от ножевых ранений во время нападения в баптистской церкви... Полиция Сан-Хосе арестовала подозреваемого. Другие тяжело ранены, и мы молимся о них", - написал мэр города в Twitter.

Полиция Сан-Хосе уточнила, что в момент нападения службы в церкви не проходили. В церковь завели бездомных людей, чтобы они не замерзли на улице.
 
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