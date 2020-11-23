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В США неизвестный совершил нападение в церкви, два человека погибли

В США неизвестный совершил нападение в церкви, два человека погибли

Несколько человек получили ножевые ранения в баптистской церкви в городе Сан-Хосе в Калифорнии, сообщает полиция. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T09:13

2020-11-23T09:13

2020-11-23T09:37

калифорния

сан-хосе (город)

в мире

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Несколько человек получили ножевые ранения в баптистской церкви в городе Сан-Хосе в Калифорнии, сообщает полиция.Позднее мэр города Сэм Ликкардо сообщил, что два человека скончались от ножевых ранений, полученных в баптистской церкви города Сан-Хосе в Калифорнии, подозреваемый в нападении арестован.Полиция Сан-Хосе уточнила, что в момент нападения службы в церкви не проходили. В церковь завели бездомных людей, чтобы они не замерзли на улице.

калифорния

сан-хосе (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калифорния, сан-хосе (город), в мире