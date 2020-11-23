https://ria.ru/20201123/nalogi-1585846812.html

В России планируют ввести плату за прохождение каналов

В России планируют ввести плату за прохождение каналов

Плату за прохождение участков внутренних водных путей, где модернизируется инфраструктура, планируют ввести в России, сообщил руководитель Росморречфлота... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T09:31

2020-11-23T09:31

2020-11-23T09:31

александр пошивай

глонасс (система навигации)

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

экономика

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Плату за прохождение участков внутренних водных путей, где модернизируется инфраструктура, планируют ввести в России, сообщил руководитель Росморречфлота Александр Пошивай в ходе форума "Транспортная неделя 2020"."Плата должна взиматься за конкурентную услугу, которая предоставляется судовладельцам. Поэтому мы предполагаем, что на первоначальном этапе плату введем там, где у нас будут производиться большие масштабные работы по строительству гидротехнических сооружений и улучшатся условия судоходства", - сообщил он журналистам в кулуарах транспортного форума.Пошивай добавил, что взимание платы обоснованно, поскольку судовладельцы за счёт увеличения объёмов грузовых перевозок на модернизированных участках получат более высокую прибыль.Помимо того, предполагается ввести плату за использование специальных электронных навигационных карт на базе системы "ГЛОНАСС", которые появились в этом году.По словам руководителя Росморречфлота, цена такой системы составляет от 50 до 100 тысяч рублей с одного судна, что в десятки раз ниже аналогов. "Система хорошо защищена. Думаю, необходимо ввести упрощённый идентификатор системы для её эксплуатации, например, стандартный ноутбук. Главное условие, чтобы это было доступно для всех отраслевиков", - резюмировал Пошивай.

https://ria.ru/20200703/1573871529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр пошивай, глонасс (система навигации), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), экономика