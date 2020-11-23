https://ria.ru/20201123/murashko-1585945181.html
Министр здравоохранения отметил запас коечного фонда
Министр здравоохранения отметил запас коечного фонда
Из 31 тысячи развернутых в России реанимационных коек около 82% свободны и готовы принимать пациентов, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:58
2020-11-23T16:58
2020-11-23T16:58
коронавирус в россии
михаил мурашко
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585694529_0:424:2048:1576_1400x0_80_0_0_0a181589e5536c6b2006cff4bd895905.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Из 31 тысячи развернутых в России реанимационных коек около 82% свободны и готовы принимать пациентов, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Позитивная динамика отмечается в том, что количество свободных коек составляет на уровне 20% в среднем по территории РФ. Сегодня регионы научились управлять коечным фондом, в том числе, своевременно выписывая, переводя на долечивание и задействуя медицинских работников, в том числе, воскресных дней, для того, чтобы своевременно обеспечивать оборот коек. Из реанимационных развернутых коек - 31 тысяча их всего в стране - 82% коек свободны и готовы принимать пациентов", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585940014.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585694529_0:317:2048:1853_1400x0_80_0_0_34b15446824ff3327db0f563618b522f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, михаил мурашко, здоровье - общество