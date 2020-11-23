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Министр здравоохранения отметил запас коечного фонда
Министр здравоохранения отметил запас коечного фонда
Из 31 тысячи развернутых в России реанимационных коек около 82% свободны и готовы принимать пациентов, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:58
2020-11-23T16:58
коронавирус в россии
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Из 31 тысячи развернутых в России реанимационных коек около 82% свободны и готовы принимать пациентов, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Позитивная динамика отмечается в том, что количество свободных коек составляет на уровне 20% в среднем по территории РФ. Сегодня регионы научились управлять коечным фондом, в том числе, своевременно выписывая, переводя на долечивание и задействуя медицинских работников, в том числе, воскресных дней, для того, чтобы своевременно обеспечивать оборот коек. Из реанимационных развернутых коек - 31 тысяча их всего в стране - 82% коек свободны и готовы принимать пациентов", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, михаил мурашко, здоровье - общество

Министр здравоохранения отметил запас коечного фонда

16:58 23.11.2020
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения России Михаил Мурашко во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Из 31 тысячи развернутых в России реанимационных коек около 82% свободны и готовы принимать пациентов, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Позитивная динамика отмечается в том, что количество свободных коек составляет на уровне 20% в среднем по территории РФ. Сегодня регионы научились управлять коечным фондом, в том числе, своевременно выписывая, переводя на долечивание и задействуя медицинских работников, в том числе, воскресных дней, для того, чтобы своевременно обеспечивать оборот коек. Из реанимационных развернутых коек - 31 тысяча их всего в стране - 82% коек свободны и готовы принимать пациентов", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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