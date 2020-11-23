https://ria.ru/20201123/mtsd-1585889405.html

Движение поездов на МЦД—2 полностью восстановлено

Движение поездов на МЦД—2 полностью восстановлено

Движение на участке железной дороги в Москве "Тушинская" – "Стрешнево" восстановлено по двум путям, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центральной пригородной... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T13:00

2020-11-23T13:00

2020-11-23T13:00

московские центральные диаметры (мцд)

центральная пригородная пассажирская компания

департамент транспорта г. москвы

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Движение на участке железной дороги в Москве "Тушинская" – "Стрешнево" восстановлено по двум путям, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).Пресс-служба столичного департамента транспорта ранее в понедельник сообщала, что движение между станциями "Тушинская" и "Стрешнево" на МЦД-2 и Рижском направлении затруднено по техническим причинам."Движение участке "Тушинская" – "Стрешнево" восстановлено по двум путям... Сейчас работаем над сокращением опоздания поездов. Будут точечные изменения - у некоторых поездов изменится количество остановок и маршрут", - сообщили в ЦППК.В 8.50 локомотивная бригада компании, выполняя рейс в сторону Москвы, обнаружила на соседнем пути неисправность. Информация была незамедлительно передана в необходимые службы.Временно этот путь на участке закрыли для проведения восстановительных работ.Поезда пропускали по одному пути поочередно в обе стороны. Это позволило не прерывать движение полностью.

https://ria.ru/20201123/mtsd-1585852853.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московские центральные диаметры (мцд), центральная пригородная пассажирская компания, департамент транспорта г. москвы, москва, происшествия