https://ria.ru/20201123/mtsd-1585889405.html
Движение поездов на МЦД—2 полностью восстановлено
Движение поездов на МЦД—2 полностью восстановлено
Движение на участке железной дороги в Москве "Тушинская" – "Стрешнево" восстановлено по двум путям, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центральной пригородной... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T13:00
2020-11-23T13:00
2020-11-23T13:00
московские центральные диаметры (мцд)
центральная пригородная пассажирская компания
департамент транспорта г. москвы
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Движение на участке железной дороги в Москве "Тушинская" – "Стрешнево" восстановлено по двум путям, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).Пресс-служба столичного департамента транспорта ранее в понедельник сообщала, что движение между станциями "Тушинская" и "Стрешнево" на МЦД-2 и Рижском направлении затруднено по техническим причинам."Движение участке "Тушинская" – "Стрешнево" восстановлено по двум путям... Сейчас работаем над сокращением опоздания поездов. Будут точечные изменения - у некоторых поездов изменится количество остановок и маршрут", - сообщили в ЦППК.В 8.50 локомотивная бригада компании, выполняя рейс в сторону Москвы, обнаружила на соседнем пути неисправность. Информация была незамедлительно передана в необходимые службы.Временно этот путь на участке закрыли для проведения восстановительных работ.Поезда пропускали по одному пути поочередно в обе стороны. Это позволило не прерывать движение полностью.
https://ria.ru/20201123/mtsd-1585852853.html
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московские центральные диаметры (мцд), центральная пригородная пассажирская компания, департамент транспорта г. москвы, москва, происшествия