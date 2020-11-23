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Названа причина аварии на МЦД—2
Названа причина аварии на МЦД—2
Движение между станциями "Тушинская" и "Стрешнево" на МЦД-2 и Рижском направлении затруднено по техническим причинам, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T10:03
2020-11-23T13:01
московские центральные диаметры (мцд)
департамент транспорта г. москвы
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Движение между станциями "Тушинская" и "Стрешнево" на МЦД-2 и Рижском направлении затруднено по техническим причинам, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта."На D2 и Рижском направлении по техническим причинам затруднено движение между "Тушинской" и "Стрешнево". Пользуйтесь станцией метро "Тушинская", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.Разрушение рельса, по предварительным данным, стало причиной затруднения движения поездов между станциями "Тушинская" и "Стрешнево" на МЦД-2 и Рижском направлении, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы."На перегоне между железнодорожными станциями "Тушинская - Красный Балтиец" МЦД-2 произошел излом рельса", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что в результате ЧП пригодные поезда прибывают на Рижский вокзал и уезжают с него с опозданием.
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московские центральные диаметры (мцд), департамент транспорта г. москвы, москва, происшествия

Названа причина аварии на МЦД—2

10:03 23.11.2020 (обновлено: 13:01 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковСтанция "Нахабино" Курско-Рижского диаметра МЦД-2
Станция Нахабино Курско-Рижского диаметра МЦД-2 - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Движение между станциями "Тушинская" и "Стрешнево" на МЦД-2 и Рижском направлении затруднено по техническим причинам, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
"На D2 и Рижском направлении по техническим причинам затруднено движение между "Тушинской" и "Стрешнево". Пользуйтесь станцией метро "Тушинская", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
Разрушение рельса, по предварительным данным, стало причиной затруднения движения поездов между станциями "Тушинская" и "Стрешнево" на МЦД-2 и Рижском направлении, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На перегоне между железнодорожными станциями "Тушинская - Красный Балтиец" МЦД-2 произошел излом рельса", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в результате ЧП пригодные поезда прибывают на Рижский вокзал и уезжают с него с опозданием.
Поезд прибыл на станцию МЦД - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября, 10:54
Станция "Ховрино" МЦД готовится к открытию
 
Московские центральные диаметры (МЦД)Департамент транспорта г. МосквыМоскваПроисшествия
 
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