https://ria.ru/20201123/mtsd-1585852853.html

Названа причина аварии на МЦД—2

Названа причина аварии на МЦД—2

Движение между станциями "Тушинская" и "Стрешнево" на МЦД-2 и Рижском направлении затруднено по техническим причинам, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T10:03

2020-11-23T10:03

2020-11-23T13:01

московские центральные диаметры (мцд)

департамент транспорта г. москвы

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Движение между станциями "Тушинская" и "Стрешнево" на МЦД-2 и Рижском направлении затруднено по техническим причинам, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта."На D2 и Рижском направлении по техническим причинам затруднено движение между "Тушинской" и "Стрешнево". Пользуйтесь станцией метро "Тушинская", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.Разрушение рельса, по предварительным данным, стало причиной затруднения движения поездов между станциями "Тушинская" и "Стрешнево" на МЦД-2 и Рижском направлении, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы."На перегоне между железнодорожными станциями "Тушинская - Красный Балтиец" МЦД-2 произошел излом рельса", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что в результате ЧП пригодные поезда прибывают на Рижский вокзал и уезжают с него с опозданием.

https://realty.ria.ru/20201120/khovrino-1585472156.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московские центральные диаметры (мцд), департамент транспорта г. москвы, москва, происшествия