https://ria.ru/20201123/mtsd-1585852853.html
Названа причина аварии на МЦД—2
Названа причина аварии на МЦД—2
Движение между станциями "Тушинская" и "Стрешнево" на МЦД-2 и Рижском направлении затруднено по техническим причинам, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T10:03
2020-11-23T10:03
2020-11-23T13:01
московские центральные диаметры (мцд)
департамент транспорта г. москвы
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Движение между станциями "Тушинская" и "Стрешнево" на МЦД-2 и Рижском направлении затруднено по техническим причинам, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта."На D2 и Рижском направлении по техническим причинам затруднено движение между "Тушинской" и "Стрешнево". Пользуйтесь станцией метро "Тушинская", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.Разрушение рельса, по предварительным данным, стало причиной затруднения движения поездов между станциями "Тушинская" и "Стрешнево" на МЦД-2 и Рижском направлении, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы."На перегоне между железнодорожными станциями "Тушинская - Красный Балтиец" МЦД-2 произошел излом рельса", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что в результате ЧП пригодные поезда прибывают на Рижский вокзал и уезжают с него с опозданием.
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московские центральные диаметры (мцд), департамент транспорта г. москвы, москва, происшествия
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Движение между станциями "Тушинская" и "Стрешнево" на МЦД-2
и Рижском направлении затруднено по техническим причинам, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта
.
"На D2 и Рижском направлении по техническим причинам затруднено движение между "Тушинской" и "Стрешнево". Пользуйтесь станцией метро "Тушинская", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
Разрушение рельса, по предварительным данным, стало причиной затруднения движения поездов между станциями "Тушинская" и "Стрешнево" на МЦД-2 и Рижском направлении, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На перегоне между железнодорожными станциями "Тушинская - Красный Балтиец" МЦД-2 произошел излом рельса", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в результате ЧП пригодные поезда прибывают на Рижский вокзал и уезжают с него с опозданием.