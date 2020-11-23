https://ria.ru/20201123/moneta-1585889110.html

Врачи удалили из носа пациента монету, которая пробыла там более 50 лет

Врачи удалили из носа пациента монету, которая пробыла там более 50 лет

Московские врачи удалили из носа пациента монету, которая пробыла там более 50 лет, операция длилась полтора часа, сообщается на официальном сайте департамента... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T12:58

2020-11-23T12:58

2020-11-23T12:58

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582875412_0:263:3072:1991_1400x0_80_0_0_e7eea56f137a172fe5f6bcdd2ee8c016.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Московские врачи удалили из носа пациента монету, которая пробыла там более 50 лет, операция длилась полтора часа, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.Как рассказала врач-оториноларинголог больницы имени Кончаловского Татьяна Михайлова, чьи слова приводятся в сообщении, за долгие годы вокруг монеты в носу сформировался конгломерат каменистой плотности – ринолит."Затруднения при дыхании мужчина, конечно же, испытывал и раньше, но все подозрения врачей падали на искривленную носовую перегородку. Современная техника позволила выявить истинную причину патологии", - отмечает врач.Опытные специалисты успешно провели эндоскопическую операцию, длилась она полтора часа и проходила общим интубационным наркозом. Пациенту выполнили подслизистую коррекцию носовой перегородки, удалив искривленную часть хряща, и извлекли инородное тело из полости носа.

https://ria.ru/20201123/valenok-1585864180.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество