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Врачи удалили из носа пациента монету, которая пробыла там более 50 лет
Врачи удалили из носа пациента монету, которая пробыла там более 50 лет
Московские врачи удалили из носа пациента монету, которая пробыла там более 50 лет, операция длилась полтора часа, сообщается на официальном сайте департамента... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T12:58
2020-11-23T12:58
2020-11-23T12:58
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общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Московские врачи удалили из носа пациента монету, которая пробыла там более 50 лет, операция длилась полтора часа, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.Как рассказала врач-оториноларинголог больницы имени Кончаловского Татьяна Михайлова, чьи слова приводятся в сообщении, за долгие годы вокруг монеты в носу сформировался конгломерат каменистой плотности – ринолит."Затруднения при дыхании мужчина, конечно же, испытывал и раньше, но все подозрения врачей падали на искривленную носовую перегородку. Современная техника позволила выявить истинную причину патологии", - отмечает врач.Опытные специалисты успешно провели эндоскопическую операцию, длилась она полтора часа и проходила общим интубационным наркозом. Пациенту выполнили подслизистую коррекцию носовой перегородки, удалив искривленную часть хряща, и извлекли инородное тело из полости носа.
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москва, общество
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Московские врачи удалили из носа пациента монету, которая пробыла там более 50 лет, операция длилась полтора часа, сообщается на официальном сайте
департамента здравоохранения Москвы
.
"Пациент 59 лет обратился в поликлинику к врачу-оториноларингологу с жалобами на полное отсутствие носового дыхания в правой половине носа в течение нескольких месяцев. Компьютерная томограмма показала, что носовой ход с правой стороны полностью закупорен инородным телом каменистой плотности, а в задних отделах, ближе к носоглотке, находится предмет округлой формы. Также было выявлено искривление носовой перегородки. Только после КТ пациент вспомнил, как в глубоком детстве – примерно в шестилетнем возрасте – играя, засунул однокопеечную монетку в нос. Строгой маме сказать об он этом побоялся, а потом и вовсе забыл", - говорится в сообщении.
Как рассказала врач-оториноларинголог больницы имени Кончаловского Татьяна Михайлова, чьи слова приводятся в сообщении, за долгие годы вокруг монеты в носу сформировался конгломерат каменистой плотности – ринолит.
"Затруднения при дыхании мужчина, конечно же, испытывал и раньше, но все подозрения врачей падали на искривленную носовую перегородку. Современная техника позволила выявить истинную причину патологии", - отмечает врач.
Опытные специалисты успешно провели эндоскопическую операцию, длилась она полтора часа и проходила общим интубационным наркозом. Пациенту выполнили подслизистую коррекцию носовой перегородки, удалив искривленную часть хряща, и извлекли инородное тело из полости носа.
"Мужчина уже вернулся домой. Он вновь обрел полноценное носовое дыхание. А главное удалось избежать серьезных проблем, ведь в таких случаях могут возникать различные внутричерепные и гнойно-септические осложнения", - отметили в депздраве.