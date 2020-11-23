https://ria.ru/20201123/moldaviya-1585865230.html

Премьер Молдавии призвал политиков не спекулировать на теме коронавируса

Премьер Молдавии призвал политиков не спекулировать на теме коронавируса

Премьер Молдавии Ион Кику на брифинге в понедельник призвал политиков не спекулировать на теме коронавируса, отметив, что ситуация с распространением инфекции... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T11:13

2020-11-23T11:13

2020-11-23T11:13

коронавирус covid-19

ион кику

молдавия

кишинев

в мире

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КИШИНЕВ, 23 ноя – РИА Новости. Премьер Молдавии Ион Кику на брифинге в понедельник призвал политиков не спекулировать на теме коронавируса, отметив, что ситуация с распространением инфекции ухудшается по всему миру."Пандемическая ситуация остается сложной и она продолжает ухудшаться во всем мире. Я призываю некоторых политиков воздержаться от дешевых спекуляций, лучше помогите врачам", - сказал Кику.Он отметил, что мест в больницах пока хватает, но если общество будет безответственно относиться к безопасности, то ситуация в области здравоохранения может резко ухудшиться. Премьер призвал граждан тщательнее соблюдать введенные правила и носить маски на улицах.Ранее власти Молдавии сообщили о 97 941 зарегистрированном случае коронавируса, 2149 человек скончались.В Молдавии с 1 октября ситуация по коронавирусу регулируется в каждой административно-территориальной единице отдельно. При этом продолжают действовать общие правила - жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах (в Кишиневе маски нужно носить и на улицах), соблюдать социальную дистанцию и чаще дезинфицировать руки.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемии.

https://ria.ru/20201121/sandu-1585712323.html

молдавия

кишинев

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коронавирус covid-19, ион кику, молдавия, кишинев, в мире