https://ria.ru/20201123/moldaviya-1585865230.html
Премьер Молдавии призвал политиков не спекулировать на теме коронавируса
Премьер Молдавии призвал политиков не спекулировать на теме коронавируса
Премьер Молдавии Ион Кику на брифинге в понедельник призвал политиков не спекулировать на теме коронавируса, отметив, что ситуация с распространением инфекции... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T11:13
2020-11-23T11:13
2020-11-23T11:13
коронавирус covid-19
ион кику
молдавия
кишинев
в мире
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КИШИНЕВ, 23 ноя – РИА Новости. Премьер Молдавии Ион Кику на брифинге в понедельник призвал политиков не спекулировать на теме коронавируса, отметив, что ситуация с распространением инфекции ухудшается по всему миру."Пандемическая ситуация остается сложной и она продолжает ухудшаться во всем мире. Я призываю некоторых политиков воздержаться от дешевых спекуляций, лучше помогите врачам", - сказал Кику.Он отметил, что мест в больницах пока хватает, но если общество будет безответственно относиться к безопасности, то ситуация в области здравоохранения может резко ухудшиться. Премьер призвал граждан тщательнее соблюдать введенные правила и носить маски на улицах.Ранее власти Молдавии сообщили о 97 941 зарегистрированном случае коронавируса, 2149 человек скончались.В Молдавии с 1 октября ситуация по коронавирусу регулируется в каждой административно-территориальной единице отдельно. При этом продолжают действовать общие правила - жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах (в Кишиневе маски нужно носить и на улицах), соблюдать социальную дистанцию и чаще дезинфицировать руки.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемии.
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коронавирус covid-19, ион кику, молдавия, кишинев, в мире
КИШИНЕВ, 23 ноя – РИА Новости.
Премьер Молдавии Ион Кику
на брифинге в понедельник призвал политиков не спекулировать на теме коронавируса, отметив, что ситуация с распространением инфекции ухудшается по всему миру.
"Пандемическая ситуация остается сложной и она продолжает ухудшаться во всем мире. Я призываю некоторых политиков воздержаться от дешевых спекуляций, лучше помогите врачам", - сказал Кику.
Он отметил, что мест в больницах пока хватает, но если общество будет безответственно относиться к безопасности, то ситуация в области здравоохранения может резко ухудшиться. Премьер призвал граждан тщательнее соблюдать введенные правила и носить маски на улицах.
Ранее власти Молдавии
сообщили о 97 941 зарегистрированном случае коронавируса
, 2149 человек скончались.
В Молдавии с 1 октября ситуация по коронавирусу регулируется в каждой административно-территориальной единице отдельно. При этом продолжают действовать общие правила - жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах (в Кишиневе маски нужно носить и на улицах), соблюдать социальную дистанцию и чаще дезинфицировать руки.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемии.