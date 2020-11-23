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Мишустин рассказал об оптимизации институтов развития
Мишустин рассказал об оптимизации институтов развития
Премьер-министр Михаил Мишустин объявил об оптимизации институтов развития. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T10:19
2020-11-23T12:39
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин объявил об оптимизации институтов развития.Так, на базе ВЭБ.РФ сформируют крупный инвестиционный блок. Под управление госкорпорации перейдут следующие структуры: "Корпорация МСП", Российский экспортный центр, ЭКСАР, "Роснано" и четыре фонда ("Сколково", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности).Под ликвидацию попали: Фонд развития моногородов, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, Российский фонд развития ИТ, Росинфокоминвест, Агентство по технологическому развитию, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, а также Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. "ВЭБ-лизинг" и Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК) преобразуют в единую лизинговую компанию, добавил Мишустин. При этом сохранятся стратегически важные организации, в числе которых "Росатом", "Роскосмос", "Ростех" и "Росавтодор", "Росагролизинг", "Россельхозбанк", Агентство по страхованию вкладов, Российский экологический оператор, ДОМ.РФ, Корпорация развития Дальнего Востока, Корпорация развития Северного Кавказа.Фонд содействия реформированию ЖКХ и Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства объединят в единый фонд содействия реформированию ЖКХ, Российская венчурная компания перейдет в управление Российского фонда прямых инвестиций, а к Российскому научному фонду присоединят Фонд фундаментальных исследований. АО "Курорты Северного Кавказа" при этом станет Корпорацией по туризму. На базе МСП Банка и Банка "ДОМ.РФ" планируют создать Универсальный банк, отметил премьер.Ранее о том, что правительство утвердило концепцию реорганизации структуры институтов развития, по которой восемь будут под управлением ВЭБ.РФ, писал РБК со ссылкой на источники. Как отмечали собеседники СМИ, цель реформы — "создать единые механизмы управления институтами, устранить пересечения их функций с органами власти и коммерческими компаниями, а также увязать цели институтов с целями национального развития России".Источники медиахолдинга также допускали, что в рамках реформы Анатолий Чубайс покинет пост главы "Роснано" и перейдет на новую должность. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, отказался комментировать возможное трудоустройство глав институтов развития после реформы.
https://ria.ru/20201021/chubays-1580851580.html
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михаил мишустин, общество

Мишустин рассказал об оптимизации институтов развития

10:19 23.11.2020 (обновлено: 12:39 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с представителями совета директоров градообразующих предприятий Дубны
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с представителями совета директоров градообразующих предприятий Дубны - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин объявил об оптимизации институтов развития.

"По поручению президента правительство проведет оптимизацию институтов развития, чтобы они в полной мере могли работать на достижение национальных целей развития. <...> За последние годы появились новые вызовы, которые требуют существенной корректировки их работы и перспективных планов. Анализ показал, что деятельность этих институтов, по сути, слабо увязана с новыми целями национального развития, отсутствует единый механизм управления", — сказал он.

Так, на базе ВЭБ.РФ сформируют крупный инвестиционный блок. Под управление госкорпорации перейдут следующие структуры: "Корпорация МСП", Российский экспортный центр, ЭКСАР, "Роснано" и четыре фонда ("Сколково", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности).

"Часть функций еще восьми институтов развития перераспределят между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти. Сами институты развития будут ликвидированы", — сообщил председатель правительства.

Под ликвидацию попали: Фонд развития моногородов, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, Российский фонд развития ИТ, Росинфокоминвест, Агентство по технологическому развитию, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, а также Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.
"ВЭБ-лизинг" и Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК) преобразуют в единую лизинговую компанию, добавил Мишустин. При этом сохранятся стратегически важные организации, в числе которых "Росатом", "Роскосмос", "Ростех" и "Росавтодор", "Росагролизинг", "Россельхозбанк", Агентство по страхованию вкладов, Российский экологический оператор, ДОМ.РФ, Корпорация развития Дальнего Востока, Корпорация развития Северного Кавказа.
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Ранее о том, что правительство утвердило концепцию реорганизации структуры институтов развития, по которой восемь будут под управлением ВЭБ.РФ, писал РБК со ссылкой на источники. Как отмечали собеседники СМИ, цель реформы — "создать единые механизмы управления институтами, устранить пересечения их функций с органами власти и коммерческими компаниями, а также увязать цели институтов с целями национального развития России".
Источники медиахолдинга также допускали, что в рамках реформы Анатолий Чубайс покинет пост главы "Роснано" и перейдет на новую должность. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, отказался комментировать возможное трудоустройство глав институтов развития после реформы.
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