Мишустин рассказал об оптимизации институтов развития
10:19 23.11.2020 (обновлено: 12:39 23.11.2020)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с представителями совета директоров градообразующих предприятий Дубны
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин объявил об оптимизации институтов развития.
"По поручению президента правительство проведет оптимизацию институтов развития, чтобы они в полной мере могли работать на достижение национальных целей развития. <...> За последние годы появились новые вызовы, которые требуют существенной корректировки их работы и перспективных планов. Анализ показал, что деятельность этих институтов, по сути, слабо увязана с новыми целями национального развития, отсутствует единый механизм управления", — сказал он.
Так, на базе ВЭБ.РФ сформируют крупный инвестиционный блок. Под управление госкорпорации перейдут следующие структуры: "Корпорация МСП", Российский экспортный центр, ЭКСАР, "Роснано" и четыре фонда ("Сколково", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности).
"Часть функций еще восьми институтов развития перераспределят между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти. Сами институты развития будут ликвидированы", — сообщил председатель правительства.
Под ликвидацию попали: Фонд развития моногородов, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, Российский фонд развития ИТ, Росинфокоминвест, Агентство по технологическому развитию, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, а также Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.
"ВЭБ-лизинг" и Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК) преобразуют в единую лизинговую компанию, добавил Мишустин. При этом сохранятся стратегически важные организации, в числе которых "Росатом", "Роскосмос", "Ростех" и "Росавтодор", "Росагролизинг", "Россельхозбанк", Агентство по страхованию вкладов, Российский экологический оператор, ДОМ.РФ, Корпорация развития Дальнего Востока, Корпорация развития Северного Кавказа.
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Ранее о том, что правительство утвердило концепцию реорганизации структуры институтов развития, по которой восемь будут под управлением ВЭБ.РФ, писал РБК со ссылкой на источники. Как отмечали собеседники СМИ, цель реформы — "создать единые механизмы управления институтами, устранить пересечения их функций с органами власти и коммерческими компаниями, а также увязать цели институтов с целями национального развития России".
Источники медиахолдинга также допускали, что в рамках реформы Анатолий Чубайс покинет пост главы "Роснано" и перейдет на новую должность. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, отказался комментировать возможное трудоустройство глав институтов развития после реформы.
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