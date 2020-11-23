https://ria.ru/20201123/markirovka-1585910292.html

Минпромторг предложил отложить обязательную маркировку молочной продукции

Минпромторг предложил отложить обязательную маркировку молочной продукции

Минпромторг РФ предложил новые сроки маркировки молочной продукции в России - они несколько сдвинулись на более поздний срок по сравнению с предполагавшимися... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T14:51

2020-11-23T14:51

2020-11-23T14:51

маркировка

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

экономика

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ предложил новые сроки маркировки молочной продукции в России - они несколько сдвинулись на более поздний срок по сравнению с предполагавшимися ранее, сообщил замдиректора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Олег Тухватуллин в ходе вебинара по маркировке."Доработанный проект правил маркировки (молочной продукции - ред.) внесен в правительство. Проектом правил предусмотрена следующая этапность вступления в силу требований о маркировке. В первой группе товаров, к которой относятся сыры и мороженое, требования об обязательной маркировке производителями и импортерами будут вступать в силу, планируется их вступление в силу с 1 июня 2021 года", - сказал Тухватуллин."Для молочной продукции со сроком хранения более 40 суток - с 1 сентября 2021 года, и для молочной продукции со сроком хранения менее 40 суток - с 1 декабря 2021 года. Сведения о выводе из оборота - планируется, что участники начнут передавать с 1 декабря 2021 года", - добавил он.Учет маркированных партий продукции планируется ввести с 1 июня 2022 года, введение поштучной прослеживаемости предполагается с 1 декабря 2023 года. "Такая этапность ... , на наш взгляд, представляется комфортной для того, чтобы участники оборота смогли успеть протестировать свои процессы, и требования не вступали одномоментно, ежесекундно для всех групп товаров", - отметил замглавы департамента.В России в настоящее время проходит эксперимент по маркировке молочной продукции, он начался 15 июля 2019 года и продлится до 31 декабря текущего года. Минпромторг РФ в августе опубликовал проект постановления правительства о поэтапном введении обязательной маркировки молочной продукции в России.Так, код Data Matrix на молоко и сливки со сроком хранения от 28 дней, а также на мороженое предлагалось наносить с 20 января 2021 года, на молоко и сливки сроком хранения до 28 дней, сливочное масло, сыры и творог - с 1 июля, на йогурты и кефир - с 1 октября будущего года.Тухватуллин в понедельник отметил, что предлагаемые сроки маркировки "сдвинулись вправо", однако призвал не затягивать процесс подготовки к маркировке. "Тот переходный период, который будет длиться с начала 2021 года до введения соответствующих требований, ... участники рынка должны потратить на завершение подготовки к обязательной маркировке, комплексное завершение тестирования всех процессов, чтобы, конечно же, быть готовыми к введению соответствующих требований. Поскольку никаких предпосылок для отмены дополнительной не наблюдается", - сказал он."Те сроки, которые я озвучил сейчас, они были сформированы на прошлой неделе. И соответствующий проект постановления также уже внесен в правительство, насколько я помню, кажется, 20 ноября. Он на рассмотрении именно на площадке правительства. Я думаю, что финальные положения проекта постановления будут утверждены в ближайшие время, и мы будем ждать выхода соответствующего постановления правительства, которое утвердит правила маркировки молочной продукции, включая соответствующую этапность", - заключил замдиректора департамента.

https://radiosputnik.ria.ru/20201024/markirovka-1581330114.html

https://ria.ru/20201119/vodka-1585283342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маркировка, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество, экономика