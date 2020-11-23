https://ria.ru/20201123/lukashenko-1585873348.html

Лукашенко обсудил с главой минобороны возможности белорусских миротворцев

Лукашенко обсудил с главой минобороны возможности белорусских миротворцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с министром обороны страны Виктором Хрениным возможности участия белорусских миротворцев в международных... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T11:55

2020-11-23T11:55

2020-11-23T11:55

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МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с министром обороны страны Виктором Хрениным возможности участия белорусских миротворцев в международных операциях и их возможности, передает в понедельник агентство Sputnik Беларусь.Напоминается, что в июле Лукашенко посетил 103-ю Витебскую воздушно-десантную бригаду, где подробно ознакомился с боевыми возможностями миротворческой роты, ее экипировкой, вооружением и военной техникой, условиями жизни и быта военнослужащих.Президент также поинтересовался кадровой работой в Вооруженных силах и финансовым состоянием белорусской армии. "Новый год начинается, что нам еще необходимо сделать?" – уточнил ЛукашенкоКак заявил Хренин, ситуация в армии сегодня контролируемая и управляемая, Вооруженные силы готовы к выполнению задач по предназначению. "Мероприятия плана подготовки Вооруженных сил, несмотря на все трудности, выполнены на 100%", - подчеркнул министр обороны.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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александр лукашенко, белоруссия, оон, в мире