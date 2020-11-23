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Лукашенко обсудил с главой минобороны возможности белорусских миротворцев
Лукашенко обсудил с главой минобороны возможности белорусских миротворцев
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с министром обороны страны Виктором Хрениным возможности участия белорусских миротворцев в международных... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T11:55
2020-11-23T11:55
2020-11-23T11:55
протесты в белоруссии
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МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с министром обороны страны Виктором Хрениным возможности участия белорусских миротворцев в международных операциях и их возможности, передает в понедельник агентство Sputnik Беларусь.Напоминается, что в июле Лукашенко посетил 103-ю Витебскую воздушно-десантную бригаду, где подробно ознакомился с боевыми возможностями миротворческой роты, ее экипировкой, вооружением и военной техникой, условиями жизни и быта военнослужащих.Президент также поинтересовался кадровой работой в Вооруженных силах и финансовым состоянием белорусской армии. "Новый год начинается, что нам еще необходимо сделать?" – уточнил ЛукашенкоКак заявил Хренин, ситуация в армии сегодня контролируемая и управляемая, Вооруженные силы готовы к выполнению задач по предназначению. "Мероприятия плана подготовки Вооруженных сил, несмотря на все трудности, выполнены на 100%", - подчеркнул министр обороны.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
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александр лукашенко, белоруссия, оон, в мире
МИНСК, 23 ноя – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
обсудил с министром обороны страны Виктором Хрениным возможности участия белорусских миротворцев в международных операциях и их возможности, передает в понедельник агентство Sputnik Беларусь
.
"Как я часто говорю, мир вообще сошел с ума: в последнее время все больше и больше напряженных точек. Востребованность в миротворческих операциях возрастает, мы являемся участниками миротворческих миссий Организации Объединенных Наций. Каково здесь положение дел?" – приводятся в сообщении слова президента.
Напоминается, что в июле Лукашенко посетил 103-ю Витебскую воздушно-десантную бригаду, где подробно ознакомился с боевыми возможностями миротворческой роты, ее экипировкой, вооружением и военной техникой, условиями жизни и быта военнослужащих.
"Где, возможно, нам придется в качестве миротворцев участвовать? Каково здесь состояние: моральное, техническое и финансовое? Ведь это определенные затраты, правда, ООН
их компенсирует. Но тем не менее", - сказал глава государства.
Президент также поинтересовался кадровой работой в Вооруженных силах и финансовым состоянием белорусской армии. "Новый год начинается, что нам еще необходимо сделать?" – уточнил Лукашенко
Как заявил Хренин, ситуация в армии сегодня контролируемая и управляемая, Вооруженные силы готовы к выполнению задач по предназначению. "Мероприятия плана подготовки Вооруженных сил, несмотря на все трудности, выполнены на 100%", - подчеркнул министр обороны.
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