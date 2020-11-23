https://ria.ru/20201123/lukashenko-1585869304.html

Лукашенко обсудил с министром обороны отсутствие патриотизма у "мужиков"

Лукашенко обсудил с министром обороны отсутствие патриотизма у "мужиков"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая с докладом министра обороны Виктора Хренина, заявил, что серьезной проблемой в период попыток раскачивания... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T11:35

2020-11-23T11:35

2020-11-23T11:35

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая с докладом министра обороны Виктора Хренина, заявил, что серьезной проблемой в период попыток раскачивания ситуации в стране является отсутствие настоящего патриотизма, особенно у "мужиков".Как передает Sputnik Беларусь, одной из тем встречи президент обозначил вопросы противодействия деструктивным силам, которые пытаются раскачать страну, и патриотического воспитания молодежи.Прежде всего, уточнил он, эта проблема имеет место среди тех, кто не прошел службу в вооруженных силах, "не пробовал этого хлеба". Президент привел в пример студентов. "Правда, есть и среди прошедших, но это единицы. Поэтому в патриотическом воспитании у нас большой пробел, его надо ликвидировать. Каким образом мы это будем делать?" - поинтересовался глава государства у министра обороны его предложениями.Кроме того, Лукашенко спросил, как складывается ситуация в вооруженных силах. "Вы уже достаточно времени работаете в должности министра. Мы за этот период прошли серьезный этап, нам пришлось и отмобилизовывать части, поднимать и выдвигать их на наиболее опасные направления, как нам тогда представлялось, да и сейчас. После всех наших мероприятий, увольнения в запас и призыва на срочную военную службу, каково состояние вооруженных сил, какие основные проблемы?" - спросил Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201120/lukashenko-1585584835.html

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