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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201123/lukashenko--1585978636.html
Лукашенко и ранее был в состоянии анафемы с раскольниками, сказал эксперт
Лукашенко и ранее был в состоянии анафемы с раскольниками, сказал эксперт
Президент Белоруссии Александр Лукашенко – член канонической православной церкви, поэтому уже находился в состоянии анафемы с "отлучившей" его раскольнической... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T19:22
2020-11-23T19:21
религия и мировоззрение
религия
белорусская православная церковь
александр лукашенко
русская православная церковь
роман силантьев
владимир путин
белоруссия
сша
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко – член канонической православной церкви, поэтому уже находился в состоянии анафемы с "отлучившей" его раскольнической Белорусской автокефальной православной церковью (БАПЦ), заявил РИА Новости директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора религиовед Роман Силантьев.Ранее БАПЦ на своем сайте сообщила, что Лукашенко "отлучен от святой православной церкви". Члены раскольнической структуры назвали его режим "сатанинской властью" и призвали верующих не подчиняться ее приказам. Кроме того, в БАПЦ заявили, что он должен полностью покаяться перед "Церковью и народом"."Лукашенко и так находится в состоянии анафемы с БАПЦ, потому что это раскольническая группировка, никем не признаваемая и стоящая вне канонической православной церкви. А Лукашенко – член нормальной, а не раскольнической церкви. Это очевидные вещи", - сказал Силантьев.По его словам, неясно, зачем БАПЦ сделала это "заявление"."Это как если бы бывший схимонах Сергий (Романов) предал бы анафеме Лукашенко или Путина, хотя сам Сергий отлучен от церкви. БАПЦ – похожая на секту организация, таких много. Не удивлюсь, если это не первая организация, которая предала Лукашенко анафеме, но ввиду малочисленности последователей таких организаций, эти события не были замечены в СМИ", - заключил собеседник агентства.БАПЦ была основана в 1948 году членами белорусской эмиграции, объявившими свою независимость от Белорусского экзархата Русской православной церкви. В Белоруссии находится один приход этой структуры, в то время как ее административный центр расположен в США. БАПЦ не признана ни одной из поместных православных церквей и считается раскольнической. На территории страны действует каноническая Белорусская православная церковь, которая имеет статус экзархата РПЦ.
https://ria.ru/20201123/anafema-1585945058.html
https://ria.ru/20201103/svyaschennik-1582861876.html
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религия, белорусская православная церковь, александр лукашенко, русская православная церковь, роман силантьев, владимир путин, белоруссия, сша, справки, в мире

Лукашенко и ранее был в состоянии анафемы с раскольниками, сказал эксперт

19:22 23.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкП/к по итогам XXI Всемирного русского народного собора
П/к по итогам XXI Всемирного русского народного собора - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко – член канонической православной церкви, поэтому уже находился в состоянии анафемы с "отлучившей" его раскольнической Белорусской автокефальной православной церковью (БАПЦ), заявил РИА Новости директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора религиовед Роман Силантьев.
Ранее БАПЦ на своем сайте сообщила, что Лукашенко "отлучен от святой православной церкви". Члены раскольнической структуры назвали его режим "сатанинской властью" и призвали верующих не подчиняться ее приказам. Кроме того, в БАПЦ заявили, что он должен полностью покаяться перед "Церковью и народом".
"Лукашенко и так находится в состоянии анафемы с БАПЦ, потому что это раскольническая группировка, никем не признаваемая и стоящая вне канонической православной церкви. А Лукашенко – член нормальной, а не раскольнической церкви. Это очевидные вещи", - сказал Силантьев.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
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Белорусские раскольники предали Лукашенко анафеме
По его словам, неясно, зачем БАПЦ сделала это "заявление".
"Это как если бы бывший схимонах Сергий (Романов) предал бы анафеме Лукашенко или Путина, хотя сам Сергий отлучен от церкви. БАПЦ – похожая на секту организация, таких много. Не удивлюсь, если это не первая организация, которая предала Лукашенко анафеме, но ввиду малочисленности последователей таких организаций, эти события не были замечены в СМИ", - заключил собеседник агентства.
БАПЦ была основана в 1948 году членами белорусской эмиграции, объявившими свою независимость от Белорусского экзархата Русской православной церкви. В Белоруссии находится один приход этой структуры, в то время как ее административный центр расположен в США. БАПЦ не признана ни одной из поместных православных церквей и считается раскольнической. На территории страны действует каноническая Белорусская православная церковь, которая имеет статус экзархата РПЦ.
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Религия и мировоззрениеРелигияБелорусская православная церковьАлександр ЛукашенкоРусская православная церковьРоман СилантьевВладимир ПутинБелоруссияСШАСправкиВ мире
 
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