https://ria.ru/20201123/lukashenko--1585978636.html

Лукашенко и ранее был в состоянии анафемы с раскольниками, сказал эксперт

Лукашенко и ранее был в состоянии анафемы с раскольниками, сказал эксперт

Президент Белоруссии Александр Лукашенко – член канонической православной церкви, поэтому уже находился в состоянии анафемы с "отлучившей" его раскольнической... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T19:22

2020-11-23T19:22

2020-11-23T19:21

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко – член канонической православной церкви, поэтому уже находился в состоянии анафемы с "отлучившей" его раскольнической Белорусской автокефальной православной церковью (БАПЦ), заявил РИА Новости директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора религиовед Роман Силантьев.Ранее БАПЦ на своем сайте сообщила, что Лукашенко "отлучен от святой православной церкви". Члены раскольнической структуры назвали его режим "сатанинской властью" и призвали верующих не подчиняться ее приказам. Кроме того, в БАПЦ заявили, что он должен полностью покаяться перед "Церковью и народом"."Лукашенко и так находится в состоянии анафемы с БАПЦ, потому что это раскольническая группировка, никем не признаваемая и стоящая вне канонической православной церкви. А Лукашенко – член нормальной, а не раскольнической церкви. Это очевидные вещи", - сказал Силантьев.По его словам, неясно, зачем БАПЦ сделала это "заявление"."Это как если бы бывший схимонах Сергий (Романов) предал бы анафеме Лукашенко или Путина, хотя сам Сергий отлучен от церкви. БАПЦ – похожая на секту организация, таких много. Не удивлюсь, если это не первая организация, которая предала Лукашенко анафеме, но ввиду малочисленности последователей таких организаций, эти события не были замечены в СМИ", - заключил собеседник агентства.БАПЦ была основана в 1948 году членами белорусской эмиграции, объявившими свою независимость от Белорусского экзархата Русской православной церкви. В Белоруссии находится один приход этой структуры, в то время как ее административный центр расположен в США. БАПЦ не признана ни одной из поместных православных церквей и считается раскольнической. На территории страны действует каноническая Белорусская православная церковь, которая имеет статус экзархата РПЦ.

https://ria.ru/20201123/anafema-1585945058.html

https://ria.ru/20201103/svyaschennik-1582861876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, белорусская православная церковь, александр лукашенко, русская православная церковь, роман силантьев, владимир путин, белоруссия, сша, справки, в мире