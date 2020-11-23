В ЛНР заявили, что диалог по обмену пленными с Киевом зашел в тупик
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Диалог по обмену пленными с Киевом зашел в тупик, говорить о его реальных перспективах преждевременно, заявил полномочный представитель Луганской народной республики в контактной группе, глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.
"Процесс блокируется украинской стороной... После обменов в декабре и апреле Украина свои обязательства не выполнила, всячески затягивает не только сам процесс выполнения, но даже предоставления информации о реализации этой нормы, пытается манипулировать этим вопросом, настаивает на том, что необходимо обсуждать следующие даты обмена", - сказал Дейнего в ходе круглого стола в онлайн-формате, посвященного оценке проектов дорожных карт, предложенных на рассмотрение контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины.
По его словам, украинская сторона передала некие списки контактной группе, однако в ЛНР и ДНР их не видели.
"К сожалению, диалог зашел в тупик. Прежде всего тем, что Украина приняла постановление, которое полностью блокирует возможность реализации обязательств и, соответственно, реализации самого обмена. Мы не понимаем, в каких условиях мы пытаемся говорить. Мы не понимаем перспектив выполнения Украиной своих обязательств... Поэтому на сегодня говорить о каких-то реальных перспективах и даже выйти на нормальный диалог по поводу обмена, наверное, несколько преждевременно", - резюмировал Дейнего.
Ранее омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила РИА Новости, что не получала от Киева списка лиц для обмена пленными, а встречные письма Киевом игнорируются.
Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. После этого началась работа над формированием новых списков для обмена пленными. Первый в этом году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек ЛНР и ДНР.