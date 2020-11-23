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В ЛНР заявили, что диалог по обмену пленными с Киевом зашел в тупик
В ЛНР заявили, что диалог по обмену пленными с Киевом зашел в тупик
Диалог по обмену пленными с Киевом зашел в тупик, говорить о его реальных перспективах преждевременно, заявил полномочный представитель Луганской народной... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T14:39
2020-11-23T14:39
владислав дейнего
дарья морозова
луганская народная республика
донецкая народная республика
здоровье - общество
луганск
в мире
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Диалог по обмену пленными с Киевом зашел в тупик, говорить о его реальных перспективах преждевременно, заявил полномочный представитель Луганской народной республики в контактной группе, глава МИД ЛНР Владислав Дейнего."Процесс блокируется украинской стороной... После обменов в декабре и апреле Украина свои обязательства не выполнила, всячески затягивает не только сам процесс выполнения, но даже предоставления информации о реализации этой нормы, пытается манипулировать этим вопросом, настаивает на том, что необходимо обсуждать следующие даты обмена", - сказал Дейнего в ходе круглого стола в онлайн-формате, посвященного оценке проектов дорожных карт, предложенных на рассмотрение контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины.По его словам, украинская сторона передала некие списки контактной группе, однако в ЛНР и ДНР их не видели."К сожалению, диалог зашел в тупик. Прежде всего тем, что Украина приняла постановление, которое полностью блокирует возможность реализации обязательств и, соответственно, реализации самого обмена. Мы не понимаем, в каких условиях мы пытаемся говорить. Мы не понимаем перспектив выполнения Украиной своих обязательств... Поэтому на сегодня говорить о каких-то реальных перспективах и даже выйти на нормальный диалог по поводу обмена, наверное, несколько преждевременно", - резюмировал Дейнего.Ранее омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила РИА Новости, что не получала от Киева списка лиц для обмена пленными, а встречные письма Киевом игнорируются.Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. После этого началась работа над формированием новых списков для обмена пленными. Первый в этом году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек ЛНР и ДНР.
https://ria.ru/20201123/donbass-1585906008.html
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владислав дейнего, дарья морозова, луганская народная республика, донецкая народная республика, здоровье - общество, луганск, в мире

В ЛНР заявили, что диалог по обмену пленными с Киевом зашел в тупик

14:39 23.11.2020
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Диалог по обмену пленными с Киевом зашел в тупик, говорить о его реальных перспективах преждевременно, заявил полномочный представитель Луганской народной республики в контактной группе, глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.
"Процесс блокируется украинской стороной... После обменов в декабре и апреле Украина свои обязательства не выполнила, всячески затягивает не только сам процесс выполнения, но даже предоставления информации о реализации этой нормы, пытается манипулировать этим вопросом, настаивает на том, что необходимо обсуждать следующие даты обмена", - сказал Дейнего в ходе круглого стола в онлайн-формате, посвященного оценке проектов дорожных карт, предложенных на рассмотрение контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины.
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
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По его словам, украинская сторона передала некие списки контактной группе, однако в ЛНР и ДНР их не видели.
"К сожалению, диалог зашел в тупик. Прежде всего тем, что Украина приняла постановление, которое полностью блокирует возможность реализации обязательств и, соответственно, реализации самого обмена. Мы не понимаем, в каких условиях мы пытаемся говорить. Мы не понимаем перспектив выполнения Украиной своих обязательств... Поэтому на сегодня говорить о каких-то реальных перспективах и даже выйти на нормальный диалог по поводу обмена, наверное, несколько преждевременно", - резюмировал Дейнего.
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Ранее омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила РИА Новости, что не получала от Киева списка лиц для обмена пленными, а встречные письма Киевом игнорируются.
Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. После этого началась работа над формированием новых списков для обмена пленными. Первый в этом году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек ЛНР и ДНР.
 
Владислав ДейнегоДарья МорозоваЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЗдоровье - ОбществоЛуганскВ мире
 
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