https://ria.ru/20201123/lnr-1585911099.html

В ЛНР заявили, что диалог по обмену пленными с Киевом зашел в тупик

В ЛНР заявили, что диалог по обмену пленными с Киевом зашел в тупик

Диалог по обмену пленными с Киевом зашел в тупик, говорить о его реальных перспективах преждевременно, заявил полномочный представитель Луганской народной... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T14:39

2020-11-23T14:39

2020-11-23T14:39

владислав дейнего

дарья морозова

луганская народная республика

донецкая народная республика

здоровье - общество

луганск

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:0:3241:1823_1400x0_80_0_0_376a007ff136ee9fb9471ff47d5649cc.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Диалог по обмену пленными с Киевом зашел в тупик, говорить о его реальных перспективах преждевременно, заявил полномочный представитель Луганской народной республики в контактной группе, глава МИД ЛНР Владислав Дейнего."Процесс блокируется украинской стороной... После обменов в декабре и апреле Украина свои обязательства не выполнила, всячески затягивает не только сам процесс выполнения, но даже предоставления информации о реализации этой нормы, пытается манипулировать этим вопросом, настаивает на том, что необходимо обсуждать следующие даты обмена", - сказал Дейнего в ходе круглого стола в онлайн-формате, посвященного оценке проектов дорожных карт, предложенных на рассмотрение контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины.По его словам, украинская сторона передала некие списки контактной группе, однако в ЛНР и ДНР их не видели."К сожалению, диалог зашел в тупик. Прежде всего тем, что Украина приняла постановление, которое полностью блокирует возможность реализации обязательств и, соответственно, реализации самого обмена. Мы не понимаем, в каких условиях мы пытаемся говорить. Мы не понимаем перспектив выполнения Украиной своих обязательств... Поэтому на сегодня говорить о каких-то реальных перспективах и даже выйти на нормальный диалог по поводу обмена, наверное, несколько преждевременно", - резюмировал Дейнего.Ранее омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила РИА Новости, что не получала от Киева списка лиц для обмена пленными, а встречные письма Киевом игнорируются.Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. После этого началась работа над формированием новых списков для обмена пленными. Первый в этом году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек ЛНР и ДНР.

https://ria.ru/20201123/donbass-1585906008.html

https://ria.ru/20201121/donbass-1585683429.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

луганск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав дейнего, дарья морозова, луганская народная республика, донецкая народная республика, здоровье - общество, луганск, в мире