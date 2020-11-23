https://ria.ru/20201123/lider-1585852210.html

Bloomberg рассказал о грядущей смене лидера на рынке переработки нефти

Bloomberg рассказал о грядущей смене лидера на рынке переработки нефти

В 2021 году США могут уступить лидерство на мировом рынке нефтепереработки Китаю, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз Международного... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T09:59

2020-11-23T09:59

2020-11-23T12:17

международное энергетическое агентство

луизиана

китай

азия

shell

сша

нефть

экономика

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В 2021 году США могут уступить лидерство на мировом рынке нефтепереработки Китаю, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз Международного энергетического агентства.Так, в США закрываются нефтеперерабатывающие заводы, например Royal Dutch Shell Plc в Луизиане, хотя он еще не слишком устарел. В Китае же идет строительство не менее четырех новых предприятий — их общая мощность составит 1,2 миллиона баррелей в сутки, что сравнимо с мощностью переработки нефти в Британии.Мировой спрос на нефть снизился из-за пандемии коронавируса, это повлияло и на переработку. Она сократилась на рекордные 1,7 миллиона баррелей, из которых более половины пришлось на американские заводы. Кроме того, ускорились изменения в потреблении нефти: в Китае и других азиатских странах спрос на пластмассу и нефть растет, в отличие от США и Европы, где борются с более глубоким экономическим кризисом. Ситуацию ухудшают и долгосрочные перспективы спроса на нефть на фоне перехода к альтернативным источникам энергии.Подъем нефтепереработки в Китае в сочетании со строительством заводов в Индии и на Ближнем Востоке отражается на мировой энергетической системе, отмечает агентство. Китайские предприятия сейчас набирают силу на международных топливных рынках, и это становится проблемой не только для США, но и для других стран Азии.По мнению аналитиков исследовательской компании Wood Machenzie, именно в Азии будет создаваться больше половины мощностей для переработки нефти, ориентироваться они будут на пластик.Однако, несмотря на рост мощностей в Китае, Индии и на Ближнем Востоке, отрасли могут потребоваться годы, чтобы восстановиться от ущерба, нанесенного пандемией COVID-19.

https://ria.ru/20201118/neft--1584984910.html

https://ria.ru/20201105/tseny-na-neft-padayut--1582849647.html

луизиана

китай

азия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международное энергетическое агентство, луизиана, китай, азия, shell, сша, нефть, экономика