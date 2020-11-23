Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201123/lider-1585852210.html
Bloomberg рассказал о грядущей смене лидера на рынке переработки нефти
Bloomberg рассказал о грядущей смене лидера на рынке переработки нефти
В 2021 году США могут уступить лидерство на мировом рынке нефтепереработки Китаю, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз Международного... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T09:59
2020-11-23T12:17
международное энергетическое агентство
луизиана
китай
азия
shell
сша
нефть
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573383556_0:286:3072:2014_1400x0_80_0_0_9afc7c0c2b71fb0a09b9811fae8dc3d8.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В 2021 году США могут уступить лидерство на мировом рынке нефтепереработки Китаю, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз Международного энергетического агентства.Так, в США закрываются нефтеперерабатывающие заводы, например Royal Dutch Shell Plc в Луизиане, хотя он еще не слишком устарел. В Китае же идет строительство не менее четырех новых предприятий — их общая мощность составит 1,2 миллиона баррелей в сутки, что сравнимо с мощностью переработки нефти в Британии.Мировой спрос на нефть снизился из-за пандемии коронавируса, это повлияло и на переработку. Она сократилась на рекордные 1,7 миллиона баррелей, из которых более половины пришлось на американские заводы. Кроме того, ускорились изменения в потреблении нефти: в Китае и других азиатских странах спрос на пластмассу и нефть растет, в отличие от США и Европы, где борются с более глубоким экономическим кризисом. Ситуацию ухудшают и долгосрочные перспективы спроса на нефть на фоне перехода к альтернативным источникам энергии.Подъем нефтепереработки в Китае в сочетании со строительством заводов в Индии и на Ближнем Востоке отражается на мировой энергетической системе, отмечает агентство. Китайские предприятия сейчас набирают силу на международных топливных рынках, и это становится проблемой не только для США, но и для других стран Азии.По мнению аналитиков исследовательской компании Wood Machenzie, именно в Азии будет создаваться больше половины мощностей для переработки нефти, ориентироваться они будут на пластик.Однако, несмотря на рост мощностей в Китае, Индии и на Ближнем Востоке, отрасли могут потребоваться годы, чтобы восстановиться от ущерба, нанесенного пандемией COVID-19.
https://ria.ru/20201118/neft--1584984910.html
https://ria.ru/20201105/tseny-na-neft-padayut--1582849647.html
луизиана
китай
азия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573383556_683:348:2950:2048_1400x0_80_0_0_5c2e98a42950ba4ed41eac0b90749838.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
международное энергетическое агентство, луизиана, китай, азия, shell, сша, нефть, экономика

Bloomberg рассказал о грядущей смене лидера на рынке переработки нефти

09:59 23.11.2020 (обновлено: 12:17 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В 2021 году США могут уступить лидерство на мировом рынке нефтепереработки Китаю, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз Международного энергетического агентства.
Так, в США закрываются нефтеперерабатывающие заводы, например Royal Dutch Shell Plc в Луизиане, хотя он еще не слишком устарел. В Китае же идет строительство не менее четырех новых предприятий — их общая мощность составит 1,2 миллиона баррелей в сутки, что сравнимо с мощностью переработки нефти в Британии.
Мировой спрос на нефть снизился из-за пандемии коронавируса, это повлияло и на переработку. Она сократилась на рекордные 1,7 миллиона баррелей, из которых более половины пришлось на американские заводы. Кроме того, ускорились изменения в потреблении нефти: в Китае и других азиатских странах спрос на пластмассу и нефть растет, в отличие от США и Европы, где борются с более глубоким экономическим кризисом. Ситуацию ухудшают и долгосрочные перспективы спроса на нефть на фоне перехода к альтернативным источникам энергии.
Ветрогенераторы на Мирновской ветроэлектростанции в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября, 08:00
Зеленая энергия ослабила нефть: когда обрушится рынок черного золота
Подъем нефтепереработки в Китае в сочетании со строительством заводов в Индии и на Ближнем Востоке отражается на мировой энергетической системе, отмечает агентство. Китайские предприятия сейчас набирают силу на международных топливных рынках, и это становится проблемой не только для США, но и для других стран Азии.
По мнению аналитиков исследовательской компании Wood Machenzie, именно в Азии будет создаваться больше половины мощностей для переработки нефти, ориентироваться они будут на пластик.

"Китай, вероятно, обгонит США в ближайшие год или два", — приводит агентство слова директора компании Facts Global Energy Стива Сойера.

Однако, несмотря на рост мощностей в Китае, Индии и на Ближнем Востоке, отрасли могут потребоваться годы, чтобы восстановиться от ущерба, нанесенного пандемией COVID-19.
Нефтяная насосная станция - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
5 ноября, 08:00
Угроза для российского рынка: как долго будет дешеветь нефть
 
Международное энергетическое агентствоЛуизианаКитайАзияShellСШАНефтьЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:47В крови сбитого в Башкирии ребенка нашли алкоголь
09:42Алиев заявил, что Баку планировал военную операцию в Агдаме
09:36Американский эсминец нарушил российскую границу
09:36Власти Башкирии сообщили о ЧП на оборонном заводе в Стерлитамаке
09:32Названо неожиданное негативное последствие отказа от мяса
09:31Индия испытала наземную версию ракеты "Брамос"
09:28В Госдуму внесли законопроект об обеспечении устойчивого Рунета
09:26Рогозин сообщил о бракованной детали в ракете "Союз" на космодроме Куру
09:24В Китае из-за коронавируса отменили несколько сотен авиарейсов
09:22Владелец ТЭЦ-3 в Норильске готов к мировой с Росприроднадзором
09:16"Лукойл" спрогнозировал худший сценарий цен на нефть
09:15Турбизнес Индии просит сообщить об открытии страны для зарубежных гостей
09:13В Бразилии произошли столкновения протестующих и полиции
09:10МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС
09:03В Москве 5601 пациент вылечился от коронавируса за сутки
09:02В Норильске подготовят план восстановления среды в месте разлива топлива
08:59В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:59Forbes составил рейтинг лучших работодателей в России
08:47В Южной Корее усилили ограничения из-за третьей волны COVID-19
08:41Во Владивостоке организовали доставку продуктов ветеранам и инвалидам
Лента новостейМолния