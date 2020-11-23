Bloomberg рассказал о грядущей смене лидера на рынке переработки нефти
09:59 23.11.2020 (обновлено: 12:17 23.11.2020)
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В 2021 году США могут уступить лидерство на мировом рынке нефтепереработки Китаю, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз Международного энергетического агентства.
Так, в США закрываются нефтеперерабатывающие заводы, например Royal Dutch Shell Plc в Луизиане, хотя он еще не слишком устарел. В Китае же идет строительство не менее четырех новых предприятий — их общая мощность составит 1,2 миллиона баррелей в сутки, что сравнимо с мощностью переработки нефти в Британии.
Мировой спрос на нефть снизился из-за пандемии коронавируса, это повлияло и на переработку. Она сократилась на рекордные 1,7 миллиона баррелей, из которых более половины пришлось на американские заводы. Кроме того, ускорились изменения в потреблении нефти: в Китае и других азиатских странах спрос на пластмассу и нефть растет, в отличие от США и Европы, где борются с более глубоким экономическим кризисом. Ситуацию ухудшают и долгосрочные перспективы спроса на нефть на фоне перехода к альтернативным источникам энергии.
Подъем нефтепереработки в Китае в сочетании со строительством заводов в Индии и на Ближнем Востоке отражается на мировой энергетической системе, отмечает агентство. Китайские предприятия сейчас набирают силу на международных топливных рынках, и это становится проблемой не только для США, но и для других стран Азии.
По мнению аналитиков исследовательской компании Wood Machenzie, именно в Азии будет создаваться больше половины мощностей для переработки нефти, ориентироваться они будут на пластик.
"Китай, вероятно, обгонит США в ближайшие год или два", — приводит агентство слова директора компании Facts Global Energy Стива Сойера.
Однако, несмотря на рост мощностей в Китае, Индии и на Ближнем Востоке, отрасли могут потребоваться годы, чтобы восстановиться от ущерба, нанесенного пандемией COVID-19.
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