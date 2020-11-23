https://ria.ru/20201123/lekarstva-1585938758.html
В Минздраве заявили об улучшении ситуации с лекарствами в России
В Минздраве заявили об улучшении ситуации с лекарствами в России
Ситуация с лекарственным обеспечением в России в условиях пандемии начала меняться в лучшую сторону, но требует доработки, заявил министр здравоохранения Михаил РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:37
2020-11-23T16:37
2020-11-23T16:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581757347_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_14b32394b60097e144a4b0e73e153ba9.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Ситуация с лекарственным обеспечением в России в условиях пандемии начала меняться в лучшую сторону, но требует доработки, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."По лекарственному обеспечению ситуация начала меняться в лучшую сторону, но пока еще от идеальной остается далека", - сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По его словам, за последние дни ноября внесли дополнительные коррективы на 12 производственных площадок по выпуску антибактериальных препаратов. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201118/azhiotazh-1585196034.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581757347_82:0:2813:2048_1400x0_80_0_0_38600576300b43827e0a9af8e3d533bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество