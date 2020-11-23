https://ria.ru/20201123/lekarstva-1585938758.html

В Минздраве заявили об улучшении ситуации с лекарствами в России

В Минздраве заявили об улучшении ситуации с лекарствами в России

Ситуация с лекарственным обеспечением в России в условиях пандемии начала меняться в лучшую сторону, но требует доработки, заявил министр здравоохранения Михаил РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T16:37

2020-11-23T16:37

2020-11-23T16:57

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Ситуация с лекарственным обеспечением в России в условиях пандемии начала меняться в лучшую сторону, но требует доработки, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."По лекарственному обеспечению ситуация начала меняться в лучшую сторону, но пока еще от идеальной остается далека", - сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По его словам, за последние дни ноября внесли дополнительные коррективы на 12 производственных площадок по выпуску антибактериальных препаратов. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201118/azhiotazh-1585196034.html

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2020

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество