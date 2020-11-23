https://ria.ru/20201123/lekarstva-1585931798.html

Рошаль призвал создать орган, отвечающий за проблемы с лекарствами

Рошаль призвал создать орган, отвечающий за проблемы с лекарствами

Необходимо создать межгосударственный орган, который будет отвечать за проблемы с лекарственным обеспечением, считает президент национальной медицинской палаты, РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T16:17

2020-11-23T16:17

2020-11-23T16:17

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общероссийский народный фронт

леонид рошаль

общество

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Необходимо создать межгосударственный орган, который будет отвечать за проблемы с лекарственным обеспечением, считает президент национальной медицинской палаты, сопредседатель центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль.Он напомнил, что ОНФ провел мониторинг аптек в российских регионах и выяснил, что препарата от коронавируса "Фавипиравир" нет в 85% российских аптек, в 30% аптек отсутствуют все противовирусные препараты, рекомендованные Минздравом."Я хотел поставить вопрос, а кто конкретно вообще у нас в стране за все эти проблемы с лекарствами отвечает, за соответствие клинических рекомендаций назначениям лекарств? Я думаю, что здесь должен быть какой-то межгосударственный орган, который бы руководил этими направлениями, иначе нам будет очень сложно", - сказал Рошаль в эфире телеканала "Россия 24".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201118/lekarstva-1585123338.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общероссийский народный фронт, леонид рошаль, общество