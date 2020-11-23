https://ria.ru/20201123/lekarstva-1585929328.html

Рошаль отметил рост спроса на лекарства в России

Рошаль отметил рост спроса на лекарства в России

Спрос на медикаменты в России вырос в разы, сейчас ажиотаж с покупкой лекарств такой же, как весной был с продуктами, заявил президент союза "Национальная... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T16:05

2020-11-23T16:05

2020-11-23T16:05

здоровье - общество

национальная медицинская палата

леонид рошаль

общество

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Спрос на медикаменты в России вырос в разы, сейчас ажиотаж с покупкой лекарств такой же, как весной был с продуктами, заявил президент союза "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль."Сегодня спрос на медикаменты у нас вырос в разы... Мы это проходили весной с продуктами, когда скупали все подряд, сейчас с продуктами все нормально, а с медикаментами такой ажиотаж, который сложно было придумать", - сказал Рошаль в эфире канала "Россия 24".Он уточнил, что проблемы с лекарствами на сегодня есть, наиболее важной причиной является неготовность системы маркировки лекарств, при этом сама маркировка, по его мнению, необходима.

https://ria.ru/20201119/lekarstva-1585322586.html

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здоровье - общество, национальная медицинская палата, леонид рошаль, общество