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Рошаль отметил рост спроса на лекарства в России
Рошаль отметил рост спроса на лекарства в России
Спрос на медикаменты в России вырос в разы, сейчас ажиотаж с покупкой лекарств такой же, как весной был с продуктами, заявил президент союза "Национальная... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:05
2020-11-23T16:05
здоровье - общество
национальная медицинская палата
леонид рошаль
общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Спрос на медикаменты в России вырос в разы, сейчас ажиотаж с покупкой лекарств такой же, как весной был с продуктами, заявил президент союза "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль."Сегодня спрос на медикаменты у нас вырос в разы... Мы это проходили весной с продуктами, когда скупали все подряд, сейчас с продуктами все нормально, а с медикаментами такой ажиотаж, который сложно было придумать", - сказал Рошаль в эфире канала "Россия 24".Он уточнил, что проблемы с лекарствами на сегодня есть, наиболее важной причиной является неготовность системы маркировки лекарств, при этом сама маркировка, по его мнению, необходима.
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здоровье - общество, национальная медицинская палата, леонид рошаль, общество

Рошаль отметил рост спроса на лекарства в России

16:05 23.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛеонид Рошаль
Леонид Рошаль - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Спрос на медикаменты в России вырос в разы, сейчас ажиотаж с покупкой лекарств такой же, как весной был с продуктами, заявил президент союза "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль.
"Сегодня спрос на медикаменты у нас вырос в разы... Мы это проходили весной с продуктами, когда скупали все подряд, сейчас с продуктами все нормально, а с медикаментами такой ажиотаж, который сложно было придумать", - сказал Рошаль в эфире канала "Россия 24".
Он уточнил, что проблемы с лекарствами на сегодня есть, наиболее важной причиной является неготовность системы маркировки лекарств, при этом сама маркировка, по его мнению, необходима.
Продажа лекарств в аптеке - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
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Здоровье - ОбществоНациональная медицинская палатаЛеонид РошальОбщество
 
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