https://ria.ru/20201123/lekarstva-1585929328.html
Рошаль отметил рост спроса на лекарства в России
Рошаль отметил рост спроса на лекарства в России
Спрос на медикаменты в России вырос в разы, сейчас ажиотаж с покупкой лекарств такой же, как весной был с продуктами, заявил президент союза "Национальная... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:05
2020-11-23T16:05
2020-11-23T16:05
здоровье - общество
национальная медицинская палата
леонид рошаль
общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Спрос на медикаменты в России вырос в разы, сейчас ажиотаж с покупкой лекарств такой же, как весной был с продуктами, заявил президент союза "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль."Сегодня спрос на медикаменты у нас вырос в разы... Мы это проходили весной с продуктами, когда скупали все подряд, сейчас с продуктами все нормально, а с медикаментами такой ажиотаж, который сложно было придумать", - сказал Рошаль в эфире канала "Россия 24".Он уточнил, что проблемы с лекарствами на сегодня есть, наиболее важной причиной является неготовность системы маркировки лекарств, при этом сама маркировка, по его мнению, необходима.
https://ria.ru/20201119/lekarstva-1585322586.html
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здоровье - общество, национальная медицинская палата, леонид рошаль, общество