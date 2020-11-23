https://ria.ru/20201123/led-1585843231.html

Девочка, спасенная из ушедшей под лед машины в Югре, пошла на поправку

Девочка, спасенная из ушедшей под лед машины в Югре, пошла на поправку

Находившаяся в коме девочка, которая была в ушедшей под лед машине с девятью людьми в Ханты-Мансийском автономном округе, пришла в сознание, ее состояние... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T08:29

2020-11-23T08:29

2020-11-23T08:36

ханты-мансийский автономный округ

chevrolet niva

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наталья комарова

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 ноя - РИА Новости. Находившаяся в коме девочка, которая была в ушедшей под лед машине с девятью людьми в Ханты-Мансийском автономном округе, пришла в сознание, ее состояние улучшается, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.Утром в пятницу на берегу реки Северная Сосьва в 12 километрах от поселка Сосьва провалился под лед автомобиль Chevrolet Niva. По уточненным данным следствия, в машине находились девять человек: водитель, двое мужчин, три женщины, а также три девочки, младшей из которых менее года. Погибли беременная женщина и пятимесячный ребенок, пострадала шестилетняя девочка, она находилась в коме.Следователи возбудили по данному факту уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам". Подозреваемым по этому делу является водитель автомобиля, который, как считает следствие, не убедился в безопасности проезда по неокрепшему льду, не высадил пассажиров на берегу и попытался пересечь водоем на большой скорости. Мера пресечения для него пока не избрана.Глава Березовского района Владимир Фомин после происшествия заявил, что управлявший машиной мужчина не имел водительского удостоверения, а его автомобиль не зарегистрирован. Руководитель муниципалитета подчеркивал, что водитель халатно отнесся к элементарным правилам безопасности и пренебрег "простейшими нормами здравого смысла".Свою проверку в связи с происшествием организовала окружная прокуратура. В надзорном органе уточняли РИА Новости, что в автомобиле, согласно предварительным данным, находились члены одной семьи.Ранее в региональном управлении МЧС подчеркивали, что на данный момент в округе нет действующих ледовых переправ и автозимников, которые к зиме обычно оборудуются на замерзающих водоемах, поэтому выезд людей и техники на неокрепший лед запрещен. Глава региона Наталья Комарова после инцидента поручила профильным службам и ведомствам усилить контроль вблизи создаваемых ледовых переправ.

https://ria.ru/20201118/dtp-1585175850.html

https://ria.ru/20201115/zhitel-1584687291.html

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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ханты-мансийский автономный округ, chevrolet niva, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наталья комарова, происшествия